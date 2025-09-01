Lange Pause: Sabia Boulahrouz hat ihre Fans "sehr vermisst"

Sabia Boulahrouz (47) feierte vor wenigen Monaten ihr großes Social-Media-Comeback. Nach einer mehrjährigen Netzauszeit sprach die frühere Tänzerin im Interview mit Promiflash offen darüber, wie sehr ihr der Kontakt zu ihren Fans fehlte. "Die Pause hat mir unglaublich gutgetan, weil ich viel Zeit mit meinen Kindern verbringen konnte – eine Zeit, die ich so nie wieder zurückbekomme", erklärte Sabia und betonte: "Gleichzeitig habe ich meine Community sehr vermisst – und die vielen liebevollen Nachrichten, die mich erreicht haben, haben mich sehr gefreut."

Ihre Rückkehr ins Netz markiert für Sabia einen Neuanfang. Die Phase während ihrer Abstinenz beschrieb sie als eine Zeit voller Herausforderungen – auch aufgrund der Pandemie. "Wir hatten Home-Schooling, den Alltag zu Hause", erinnerte sich die Medienpersönlichkeit im Gespräch mit Promiflash und merkte an: "Da war kaum Raum für Social Media." Inzwischen ist die dreifache Mutter wieder aktiver auf Instagram unterwegs und teilt regelmäßig Content mit ihrer Community. Aktuell ist Sabia vor allem eines: "zufrieden und dankbar."

Ende Juli ließ sich Sabia mit einem entspannten Foto auf Instagram blicken. Die Fans begrüßten ihre Rückkehr nach knapp sechs Jahren mit offenen Armen und fluteten die Kommentarspalte ihres Beitrags mit aufmunternden Worten. Sabia zeigte sich vertraut mit ihrem Publikum und präsentierte sich lässig, mit einer Tasse Tee und auf einer Couch sitzend. Im Interview mit Promiflash erklärte die heute 47-Jährige den Grund für ihre Auszeit unter anderem folgendermaßen: "Für mich hat es sich damals einfach nicht richtig angefühlt, Unterhaltung zu liefern."

Instagram / sabia_boulahrouz Sabia Boulahrouz, Social-Media-Star

Instagram / sabia_boulahrouz Sabia Boulahrouz, August 2025

Instagram / sabia_boulahrouz Sabia Boulahrouz im Juli 2025