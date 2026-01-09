David Bowies Eigenheim öffnet bald seine Türen für Fans

Ein Stück Popgeschichte zum Anfassen: In Bromley, im Süden Londons, soll David Bowies (†69) ehemaliges Zuhause an der Adresse 4 Plaistow Grove bald für Besucher geöffnet werden – und zwar als immersives Erlebnis, das berichtet BBC. Dort, wo der spätere Weltstar zwischen acht und 20 Jahren lebte und seinen Klassiker "Space Oddity" schrieb, will der Heritage of London Trust das Haus originalgetreu in den Zustand der frühen 1960er-Jahre zurückversetzen. Am 8. Januar, an Davids Geburtstag, wurde das Projekt offiziell angekündigt. Mit an Bord: Unterstützerinnen und Unterstützer aus der Öffentlichkeit sowie Partner aus der Kulturwelt, die die Vision mittragen. Bereits in der Vergangenheit sollte ein Projekt, in dem David als Hologramm Shows spielt, umgesetzt werden.

Die Restaurierung wird durch eine Spende der Jones Day Foundation in Höhe von 576.000 Euro sowie eine neue Fundraising-Kampagne möglich gemacht. Eine bislang unveröffentlichte Sammlung aus Archiven soll dabei helfen, Grundrisse und Einrichtung so zu rekonstruieren, wie David sie kannte. "David Bowie war ein stolzer Londoner. Selbst als seine Karriere ihn um die Welt führte, erinnerte er sich stets daran, wo er herkam", sagte Nicola Stacey, Direktorin des Heritage of London Trust, in einer Mitteilung. Kurator Geoffrey Marsh, Mitverantwortlicher der V&A-Schau "David Bowie Is", ordnet die Adresse als entscheidenden Ausgangspunkt ein: Hier sei der "gewöhnliche Vorstadtschüler" zum internationalen Star gereift. Unweit des Hauses steht auch der restaurierte "Bowie-Bandstand", auf dem der Musiker 1969 auftrat. Ein Eröffnungsdatum für das Haus gibt es bisher nicht, allerdings plant der Trust Workshops im Rahmen der Initiativen Proud Places und Proud Prospects und spricht von einem Ort, der Davids Vermächtnis freier Kreativität fortführt.

Freunde erinnern sich an die Anfänge. Musiker George Underwood sagte dem Sender BBC London: "Wir verbrachten so viel Zeit miteinander, hörten und spielten Musik. Ich habe oft gehört, dass Davids Musik Menschen rettete oder ihr Leben veränderte", und fügte hinzu: "Es ist erstaunlich, dass all das hier begann, aus so kleinen Anfängen, in diesem Haus." David, 1947 in Brixton geboren und bekannt für seine ständigen Verwandlungen, sprach einmal über die Bedeutung seines Jugendzimmers: "Ich verbrachte so viel Zeit in meinem Schlafzimmer, es war wirklich meine ganze Welt, ich hatte dort oben meine Bücher, meine Musik, meinen Plattenspieler; wenn ich von meiner Welt oben hinaus auf die Straße ging, musste ich dieses Niemandsland des Wohnzimmers durchqueren". Wer ihm nahestand, erzählt von langen Abenden, von Träumen, die auf dem Weg vom obersten Stockwerk auf die Straße Form annahmen, und von einer Nachbarschaft, die den jungen Künstler leise prägte.

Getty Images David Bowie in New York City 2003

Instagram / _p0odle_ David Bowie und seine Tochter Lexi Jones

Getty Images David Bowie, 1973