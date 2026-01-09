Khloe Kardashian enthüllt: Seit Jahren keinen Mann im Bett

Khloé Kardashian (41) hat in einem "Ask Me Anything"-Video auf YouTube sehr persönliche Einblicke gewährt und erklärt, dass sie seit vier Jahren keinen Sex mehr hatte. Die zweifache Mutter teilte mit, dass der einzige Mann, der aktuell in ihrem Bett Platz findet, ihr kleiner Sohn Tatum ist, der im Juli 2022 über eine Leihmutter zur Welt kam. Khloé, die auch Tochter True großzieht, betonte, dass sie im Moment keine Männer in ihrem Leben oder Bett möchte. "Ich will nicht irgendjemanden in meinem Bett – außer meinem Sohn", erklärte der Reality-TV-Star offen.

Hinter Khloé liegen bewegte Beziehungsjahre. Zwischen 2016 und 2021 führte sie eine On-off-Beziehung mit Basketball-Profi Tristan Thompson (34), dem Vater ihrer Kinder, die endgültig endete, als sie erfuhr, dass er mit Fitnessmodel Maralee Nichols ein weiteres Kind gezeugt hatte. Zuvor war die Unternehmerin schon einmal mit einem NBA-Star verheiratet: Ihre Ehe mit Lamar Odom (46) hielt rund sieben Jahre, bevor 2016 die Scheidung rechtskräftig wurde. Im Podcast "Call Her Daddy" erzählte Khloé im vergangenen Jahr, wie sie ihren damaligen Mann in einem Motel in Downtown Los Angeles mit einer anderen Frau ertappte und "ausgerastet" sei. Inzwischen hat sie ihren Fokus nach vorne gerichtet. Nach einer neuen Beziehung sucht sie derzeit nicht. Auch Sex spielt aktuell keine Rolle für sie. In einem Einzelinterview in The Kardashians erklärte sie: "Ich könnte jemanden finden, mit dem ich Sex haben könnte, aber ich will einfach nicht."

Khloé kann inzwischen über das Erlebte lachen. Sie hat den Herzschmerz überwunden und nimmt ihre Situation mit Humor. Auf Instagram scherzte sie: "Vielleicht heirate ich eines Tages mein Bett – es ist immer für mich da und widerspricht nicht." Die Unternehmerin, die für ihre humorvolle und ehrliche Art bekannt ist, zeigt, dass sie sich von den persönlichen Rückschlägen der Vergangenheit nicht unterkriegen lässt. Vielmehr widmet sie sich ihrer Rolle als Mutter und lässt sich durch nichts aus der Ruhe bringen.

Getty Images Khloé Kardashian, TV-Star

Instagram / khloekardashian Unternehmerin Khloé Kardashian mit ihren Kindern True und Tatum, April 2025

Instagram / khloekardashian Tatum Thompson und Khloé Kardashian, Juli 2025