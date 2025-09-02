Nach Pause: Sabia Boulahrouz ist an TV-Formaten interessiert

Sabia Boulahrouz (47) blickt auf ein spannendes Comeback in die Medienlandschaft. Nach einer längeren Auszeit hat die ehemalige Tänzerin nun Interesse an neuen TV-Formaten signalisiert. "Es gibt derzeit verschiedene Anfragen. Ich schaue mir alles in Ruhe an", verriet sie in einem Interview mit Promiflash. Sie betonte allerdings, dass sie sehr bewusst entscheide, welche Projekte wirklich zu ihr passen. Gleichzeitig ließ sie durchblicken, dass sie grundsätzlich bereit wäre, sich wieder in der TV-Welt zu engagieren, sofern die Formate mit ihr im Einklang stehen.

Die letzten Jahre scheinen für Sabia eine Zeit des Innehaltens gewesen zu sein. Sie beschreibt diese Phase gegenüber Promiflash als sehr lehrreich: "Ich konnte viel reflektieren, bin ruhiger und bewusster geworden – mit mir selbst und im Umgang mit meinen Mitmenschen und Beziehungen." Besonders sei es ihr wichtig geworden, "die kleinen Dinge im Leben mehr zu schätzen" und für all das Gute dankbar zu sein, das ihr begegnet. Diese Haltung möchte Sabia auch in mögliche neue Verpflichtungen einfließen lassen.

Erst kürzlich hatte sich das frühere Model nach längerer Abstinenz von der Öffentlichkeit zurückgemeldet, indem es auf Instagram ein neues Foto teilte. Nach all den Jahren war es eine überraschende, aber umso erfreulichere Rückkehr für ihre Unterstützer, die Sabia prompt mit liebevollen Kommentaren begrüßten. Im Gespräch mit Promiflash erklärte die 47-Jährige den Hintergrund ihrer Pause folgendermaßen: "Für mich hat es sich damals einfach nicht richtig angefühlt, Unterhaltung zu liefern. Natürlich hätte ich Kleinigkeiten aus dem Alltag teilen können, aber ich habe es nicht gespürt – und Authentizität ist mir wichtig." Sie habe sich vor allem auf das Mamasein fokussiert.

