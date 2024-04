Mutter Sofía im Krankenhaus: König Felipe gibt ein Update

Wie steht es um Königin Sofías (85) Gesundheit? Am Dienstag wurde bekannt, dass die frühere spanische Regentin wegen einer Harnwegsinfektion ins Krankenhaus musste. Ihr Sohn Felipe (56) hat ihr nun einen Besuch abgestattet. Auf dem Rückweg soll er vom Auto aus ein kleines Update gegeben haben. "Ihr geht es sehr gut, sie ist gut gelaunt und kann es nicht erwarten, so schnell wie möglich entlassen zu werden und heimzukehren", lauteten seine Worte laut Hola!.

Wann Sofía wirklich wieder nach Hause darf, ist derzeit unklar – sie stehe noch unter Beobachtung. Dabei sei die 85-Jährige eigentlich gar nicht der Typ dafür, schnell einen Arzt aufzusuchen. Der Adelsexperte Jaime Peñafiel erklärte gegenüber OK Diario: "Wenn es ihr nicht gut ging, hat sie immer die Starke gespielt, obwohl einige Leute sich dann immer gefragt haben, warum sie nicht ins Krankenhaus geht."

Am vergangenen Wochenende war Sofía noch auf Achse. Dana zufolge hatte sie am Samstag den Hochzeitsempfang von Madrids Bürgermeister José Luis Martínez-Almeida und Teresa Urquijo besucht. Montag soll sie zudem bei der Trauerfeier von Fernando Gómez-Acebo zu Gast gewesen sein. Ihr Neffe starb am ersten März im Alter von 49 Jahren.

Getty Images König Felipe im Oktober 2022 in Frankfurt

Getty Images Altkönigin Sofia, Prinzessin Leonor, König Felipe, Königin Letizia und Prinzessin Sofia

