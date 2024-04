Altkönigin Sofía von Spanien befindet sich im Krankenhaus

Schlechte Nachrichten aus dem spanischen Königshaus. Altkönigin Sofía (85) ist seit Dienstagabend im Krankenhaus in Madrid, wie das spanische Portal Vanitatis berichtet. Die Seite veröffentlicht ein Statement des Palasts: "Wir teilen Ihnen mit, dass Ihre Majestät Königin Sofia gestern Abend wegen einer Harnwegsinfektion in die Ruber-Klinik verlegt wurde. Die Heilung verläuft sehr schnell und gut", lauten die offiziellen Worte. Die Royal würde sich bereits auf dem Wege der Besserung befinden – Angehörige und Anhänger des Königshauses können damit aufatmen.

Die Königin müsse noch einige Tage für die weitere Beobachtung im Krankenhaus bleiben. Fans reagieren überrascht auf Sofías Krankenhausaufenthalt. Sie ist nicht dafür bekannt, sich schnell in Behandlung zu begeben. "Wenn es ihr nicht gut ging, hat sie immer die Starke gespielt, obwohl einige Leute sich dann immer gefragt haben, warum sie nicht ins Krankenhaus geht", berichtete der Adelsexperte Jaime Peñafiel der Zeitung OK Diario.

Spaniens Königin mischt sonst bei jeder Veranstaltung mit. Im vergangenen Jahr feierte ihre Enkelin Prinzessin Leonor (18) ihren 18. Geburtstag – hier stand ein offizieller Auftritt im Abgeordnetenhaus in Madrid an, bei welchem auch Leonors Oma nicht fehlte. Im Jahr 2023 zelebrierten die Royals außerdem die Firmung von Namensvetterin Prinzessin Sofía (16). Hier strahlte die Familie in verschiedenen Looks in Rosa und Pink – auch Oma Sofía gehörte in einer rosafarbenen Jacke zur bunten Gemeinschaft.

Getty Images König Juan Carlos und Königin Sofia. ehemaliges Königspaar von Spanien

Getty Images Prinzessin Sofia, Königin Sofia, Königin Letizia und Prinzessin Leonor im Mai 2023

