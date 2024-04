Königin Sofía in Klinik: Felipe und Letizia kommen zu Besuch

Altkönigin Sofía von Spanien (85) muss aktuell wegen einer Harnwegsinfektion im Krankenhaus bleiben. Ihr Sohn König Felipe (56) verriet aber bereits, dass es der ehemaligen Monarchin den Umständen entsprechend gut gehe. Und ihre Familie steht ihr treu zur Seite. Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen jetzt, wie Sofía hohen Besuch an ihrem Krankenbett empfangen darf. Am Donnerstag werden nämlich Felipe und seine Frau Letizia (51) beim Verlassen der Klinik fotografiert. Beim Zusammentreffen mit den Fotografen verrät ihr Sohn, dass seine Mutter gerne wieder nach Hause wolle, aber nicht genau wisse, wann das sein wird. Kurz davor schaute auch Felipes Schwester Elena bei der Patientin vorbei.

Kurz vor dem Besuch ihres Sohnes und ihrer Schwiegertochter fuhr Felipe noch allein zu Sofía ins Krankenhaus. Wie das spanische Magazin Hola! berichtete, soll er danach ein kurzes Statement zu ihrem Zustand abgegeben haben. "Ihr geht es sehr gut, sie ist gut gelaunt und kann es nicht erwarten, so schnell wie möglich entlassen zu werden und heimzukehren", soll der 56-Jährige gesagt haben. Dass die frühere Amtsinhaberin krank ist, könnte einige der Royal-Fans überrascht haben, denn bei ihren vorigen Auftritten ließ sie sich nichts anmerken. Doch das scheint auch nicht der Stil der 85-Jährigen zu sein. Der Royal-Experte Jamie Peñafiel erklärt gegenüber OK Diario: "Wenn es ihr nicht gut ging, hat sie immer die Starke gespielt, obwohl einige Leute sich dann immer gefragt haben, warum sie nicht ins Krankenhaus geht."

Sofía ist die Ehefrau von König Juan Carlos (86) und war an seiner Seite Königin, bis er im Juni 2014 abdankte. Auch wenn ihre öffentlichen Auftritte über die Jahre weniger geworden sind, so zeigt sie sich doch ab und zu immer noch. Zu ihrem Sohn und amtierenden König soll sie ein gutes Verhältnis haben. Die Beziehung zu ihrer Schwiegertochter hingegen schwankte zwischenzeitlich: Im Jahr 2018 waren die beiden Frauen in aller Öffentlichkeit aneinandergeraten, weil Letizia ein Foto ihrer Schwiegermutter mit ihren beiden Töchtern hatte verhindern wollen – und das war nicht das erste Mal, dass die beiden sich streiten. Heute ist davon aber nichts mehr zu spüren.

