"Bauer sucht Frau International"-Kandidat ist schwer krank

Turner, ein irischer Landwirt und Kandidat der kommenden Staffel von Bauer sucht Frau International, hat eine erschütternde Diagnose öffentlich gemacht. Der 64-Jährige lebt seit einigen Jahren in Kalmar, einer Stadt mit 38.000 Einwohnern auf der schwedischen Insel Öland. Vor vier Jahren begann sein Leidensweg, als er ein Zittern in seinen Händen bemerkte. Zunächst vermutete er, die Symptome kämen von der Arbeit auf seinem Selbstversorgerhof, auf dem er Gemüse anbaut und Tiere hält. Eine medizinische Untersuchung brachte schließlich die Diagnose: Parkinson. Dennoch bleibt der Wahl-Schwede kämpferisch. "Das ist eine neurologische Krankheit und sie schränkt mich nicht so ein. Es kann sein in Zukunft, aber ich habe keine Angst", erklärte er dem TV-Sender RTL in der Vorstellungsrunde und fügte optimistisch hinzu: "Das ist halt Rock’n’Roll. So gehe ich an das Leben ran."

Neben seinem Hof betreibt Turner ein zusätzliches Gewerbe als Gärtner und Kachelofenbauer. In seiner Freizeit liebt er es, Filme zu schauen, zu kochen oder Schlagzeug zu spielen. Auch mit seiner Erkrankung möchte er aktiv und unabhängig bleiben. "Ich kann tun, was ich will, und niemand stört mich", erzählt er stolz. Doch etwas fehlt ihm noch zum großen Glück: eine Partnerin, mit der er seinen Alltag teilen kann. Diese hofft Turner, in der internationalen Ausgabe der beliebten Kuppelshow zu finden.

Neben Turner stellen auch sechs weitere Kandidatinnen und Kandidaten in "Bauer sucht Frau International" ihr Leben vor und hoffen auf die große Liebe. Darunter sind Landwirte wie Andreas aus Südtirol, Florian aus Schweden und Nadine aus Dänemark. Dabei verbindet die Teilnehmer vor allem das Streben nach einem Lebenspartner, der ihre Leidenschaft für die Landwirtschaft und ihre individuellen Träume teilt. In den letzten Jahren hat die Show bewiesen, dass sie für viele Bauern eine Brücke zwischen ihrem oft einsamen Alltag und der Chance auf eine erfüllte Beziehung schlagen kann.

RTL Turner, "Bauer sucht Frau International"-Kandidat 2026

RTL+ Inka Bause, "Bauer sucht Frau"-Moderatorin

RTL Die ersten "Bauer sucht Frau International"-Kandidaten 2025