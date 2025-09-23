Anna Heiser reflektiert über ersten Kindergartentag in Polen

Reality-TV-Bekanntheit Anna Heiser (35) hat sich mit ihrer Familie von Namibia verabschiedet und ist nach Polen gezogen. Ein großer Schritt, vor allem für ihre Kinder, die nun in einem neuen Sprachkindergarten ihre ersten sozialen Kontakte knüpfen sollen. Auf Instagram ließ Anna ihre Follower an diesem besonderen Moment teilhaben und berichtete vom ersten Eingewöhnungstag: "Wir waren heute das erste Mal da. Die Eingewöhnung für unsere Kinder hat gestartet. Es wurde uns empfohlen, nur eine halbe Stunde da zu sein, damit die Kinder die Räume, die Erzieher und andere Kinder kennenlernen."

Anna und ihr Ehemann Gerald haben sich bewusst für einen zweisprachigen Kindergarten entschieden, in dem Deutsch und Polnisch gesprochen wird. Die Empfehlung für diese Einrichtung hatten sie nach Rücksprache mit einer Psychologin erhalten, um ihren Kindern den Übergang zu erleichtern. Anna gab zu, dass die Polnisch-Sprachkenntnisse ihrer Kinder noch ausbaufähig sind, was die Entscheidung zusätzlich beeinflusste: "Die verstehen schon wahnsinnig viel, aber die können nicht antworten." Bereits am ersten Tag zeigten die Kinder trotz anfänglicher Skepsis Interesse und begannen, miteinander und mit anderen zu spielen.

Privat hat Anna Heiser in den letzten Jahren immer wieder Einblicke in das Familienleben gewährt und nimmt ihre Community regelmäßig auf diese Reise mit. Ihr Umzug von Namibia nach Polen markiert einen bedeutenden Wandel, den die Familie gemeinsam meistert. Besonders für die Kinder war dieser Schritt ein großer Einschnitt, doch Anna und ihr Bauer Gerald (40) setzen alles daran, den Kleinen in der neuen Umgebung Halt zu geben. Der Kindergartenbesuch steht hierbei im Mittelpunkt, und Anna zeigt sich optimistisch, dass die Eingewöhnung wie geplant verläuft.

Instagram / annaheiser Anna Heiser, Influencerin

Instagram / annaheiser Anna Heiser und eines ihrer Kinder, August 2025

Instagram / annaheiser Gerald und Anna Heiser mit ihren Kindern, Juli 2025