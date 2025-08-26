Cindy Crawford teilt seltenes Foto mit ihren Geschwistern

Cindy Crawford (59) ist mit ihrer Familie wiedervereint. Im Netz lässt das Supermodel seine Fans an einem ganz besonderen Moment teilhaben: Auf der Hochzeit ihres Neffen kam Cindys ganze Familie zusammen – und für ein Instagram-Foto posiert sie strahlend mit ihren beiden Schwestern Chris und Danielle. Den drei Schwestern ist die Verwandtschaft durchaus anzusehen, denn es besteht eine gewisse Familienähnlichkeit. In der Fotostrecke sind auch Bilder des Brautpaars dabei, das in einer romantisch-rustikalen Bergkulisse heiratete. "Sommerhochzeits-Roadtrip. Gratuliere Laurel und Jake", schreibt Cindy unter die Aufnahmen. Mitgefeiert haben auch ihr Ehemann Rande Gerber (63) und die gemeinsame Tochter Kaia (23).

Bilder mit ihren Geschwistern sind bei Cindy eher selten. Neben ihren beiden Schwestern hatte die 59-Jährige auch einen jüngeren Bruder namens Jeffrey. Doch dieser wurde nicht älter als drei Jahre, denn er kämpfte gegen Leukämie. Cindy selbst war bei seinem Tod erst neun Jahre alt – ein Schicksalsschlag, der sie bis heute begleitet. Vergangenes Jahr sprach sie in einem seltenen Interview über den Tod ihres Bruders und offenbarte, dass sie und ihre Schwestern lange Schuldgefühle hegten. "Da ist dieses Überlebensschuld-Syndrom der anderen Kinder. Vor allem, weil wir wussten, dass mein Vater wirklich einen Jungen wollte. Wir hatten das Gefühl: 'Es hätte eine von uns sein sollen'", erzählte sie im Podcast "Kelly Corrigan Wonders".

Sicher ist das auch einer der Gründe, warum die Familie für Cindy so wichtig ist. Mit dem Unternehmer Rande fand sie ihre große Liebe – die beiden sind bereits seit 1998 glücklich verheiratet. Aus der Ehe gingen zwei Kinder hervor: Tochter Kaia und Sohn Presley (26). Vor allem Kaia ist derzeit auf dem besten Wege, in Mamas Fußstapfen zu treten. Sie ist bereits ein anerkanntes Nachwuchsmodel und steht auch immer wieder mit Cindy zusammen in der Öffentlichkeit. Trotzdem scheinen die beiden ein typisches Mutter-Tochter-Verhältnis zu haben, was der 23-Jährigen hin und wieder auch unangenehm ist. "Sie ist eine coole Mutter und trotzdem bringt sie mich ständig in Verlegenheit", scherzte Kaia in einem früheren Interview mit People.

Instagram / cindycrawford Cindy Crawford (M.) mit ihren Schwestern Danielle und Chris im August 2025

Getty Images Cindy Crawford im November 2021

Instagram / cindycrawford Kaia Gerber, Rande Gerber, Cindy Crawford und Presley Gerber (v.l.n.r.)

