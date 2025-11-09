Stalker darf sich Kaia Gerber und Cindy nicht mehr nähern

Kaia Gerber (24) und Cindy Crawford (59) haben beim Gericht einen wichtigen Schritt erwirkt: Ein Richter bewilligte am Freitag langfristige Schutzanordnungen gegen den mutmaßlichen Stalker Daniel Lee Schoonover. Die Anordnungen gelten bis zum 7. Oktober 2028 und verpflichten Daniel, mindestens 100 Meter Abstand zu den beiden Stars, ihren Wohnungen, Arbeitsplätzen und Fahrzeugen zu halten. In den Unterlagen heißt es, dass Daniel nicht zur Anhörung erschienen sei. Außerdem muss er laut TMZ innerhalb von 24 Stunden eine mutmaßlich im Besitz befindliche Schusswaffe abgeben. In Cindys Verfügung ist auch ihr Ehemann Rande Gerber (63) als geschützte Person aufgeführt.

Auslöser der juristischen Schritte waren laut Antrag, der TMZ vorliegt, wiederholte Vorfälle an Cindys Zuhause und ein unerwartetes Auftauchen bei einer Theateraufführung von Kaia in Massachusetts. Cindy schilderte, Daniel habe sogar an ihrer Haustür geklopft und gefragt, ob Kaia dort lebe, sei dann aber gegangen, als sie verneinte. Kaia stellte eine Eilanordnung, doch laut den Dokumenten folgten trotz dieses Schritts Kommentare, die als "bedrohlich, sexuell explizit und extrem beunruhigend" beschrieben werden. Mit der nun dreijährigen Verfügung erhalten Mutter und Tochter die Möglichkeit, jeden Verstoß konsequent verfolgen zu lassen.

Cindy Crawford und Rande Gerber sind seit vielen Jahren glücklich verheiratet und unterstützen aktiv die Karriere ihrer beiden Kinder Kaia und Presley, die wie ihre Mutter im Modelgeschäft erfolgreich unterwegs sind. Kaia, die mit ihrer Ähnlichkeit zu Cindy Aufsehen erregt und eine steile Laufbahn hingelegt hat, zeigte sich zuletzt auch schauspielerisch ambitioniert. Mit der neuen Verfügung kann die Familie nun wieder etwas unbeschwerter ihrem Alltag nachgehen.

Anzeige Anzeige

Imago Kaia Gerber und Cindy Crawford bei der 14th Annual LACMA Art + Film Gala 2025 in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Imago Kaia Gerber auf dem gelben Prime-Video-Teppich

Anzeige Anzeige

Imago Kaia Gerber, Rande Gerber und Cindy Crawford bei der Broadway-Premiere von Good Night, and Good Luck im Winter Garden Theatre in New York