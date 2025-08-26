Darum entschied sich Loren Brovarnik für eine Hysterektomie

Loren Brovarnik hat eine schwere Entscheidung getroffen, die ihr Leben grundlegend verändert hat. Die Teilnehmerin der Reality-TV-Show "90 Day Fiancé: Happily Ever After?" sprach im Podcast "Between Us Moms" darüber, dass sie sich nach der Geburt ihres dritten Kindes, Ariel, einer Hysterektomie unterziehen musste. Diese dramatische Entscheidung folgte auf eine lebensbedrohliche Geburt, bei der ihre Tochter fast die Gebärmutter der Reality-Darstellerin durchbrochen hätte. "Wenn wir fünf Minuten länger gewartet hätten, würde ich heute nicht hier sitzen", erklärte Loren. Die schwierige Operation liegt nun viereinhalb Monate zurück.

Die Komplikationen nach der Geburt ihrer Tochter haben Loren und ihren Ehemann Alexei Brovarnik (37) stark geprägt. Nach anfänglichem Wunsch nach einem vierten Kind entschieden sie gemeinsam, dass sie diesen Traum nicht mehr verwirklichen würden. Alexei unterstützt seine Frau in dieser schwierigen Phase mit großer Hingabe. Loren bezeichnet ihn als einen bemerkenswerten Partner und Vater. Auch die Kinder zeigen beeindruckende Reife. Besonders der dreijährige Asher kümmerte sich rührend um seine Mutter während ihrer Genesung und stand ihr schützend zur Seite. "Er fragte immer, ob er mir helfen könne – das hat er von seinem Vater gelernt", erzählte Loren.

Loren und Alexei Brovarnik sind absolute Fan-Lieblinge! Nicht nur als Ehepaar, sondern auch als Eltern gelten sie vielen als echtes Vorbild. Kennengelernt haben sich die beiden vor Jahren in Israel – und was mit Kameras begann, entwickelte sich zu einer süßen Lovestory mit Familienglück pur. Heute zeigen Loren und Alexei, wie stark ihre Liebe ist: Zusammenhalt und Harmonie prägen ihr Leben als kleine Family. Nachdem die Beauty und ihr Liebster wegen ihrer schnellen Schwangerschaften oft Fragen von Fans bekamen, machen sie nun deutlich: Ihr Geheimnis ist ein stabiles Umfeld und jede Menge gemeinsame Stärke.

Getty Images Alexei Brovarnik und Loren Brovarnik im Juni 2022 in Kalofornien

Getty Images Alexei Brovarnik und Loren Brovarnik

Getty Images Alexei Brovarnik und Loren Brovarnik