Offizielle Todesursache im "American Idol"-Mord steht fest

Die American Idol-Musikproduzentin Robin Kaye und ihr Ehemann Thomas Deluca sind im Juli auf tragische Weise ums Leben gekommen. Am 10. Juli wurden sie in ihrem luxuriösen Anwesen in Los Angeles von einem Eindringling erschossen. Laut der Sterbeurkunde, die People vorliegt, starb Thomas sofort an den Folgen von Kopfschüssen, während Robin wenige Minuten länger überlebte. Beide Todesursachen wurden offiziell als Mord eingestuft. Ihre Leichen wurden erst vier Tage später entdeckt, nachdem besorgte Angehörige eine Überprüfung durch die Polizei in Gang gesetzt hatten.

Der 22-jährige Tatverdächtige wurde einen Tag nach den Morden festgenommen und sitzt aktuell ohne Kaution in Haft. Ermittler vermuten, dass er das Ehepaar getötet hat, nachdem diese nach Hause zurückkehrten, während er sich bereits unbefugt im Haus aufhielt. Für die Tat nutzte er angeblich die Schusswaffe des Paares. Wie aus Gerichtsdokumenten hervorgeht, wird er unter anderem wegen Mordes angeklagt. Zudem gibt es Hinweise auf eine mögliche psychische Erkrankung des Verdächtigen, was bei einer bevorstehenden Anhörung vor einem psychiatrischen Gericht geklärt werden soll.

Robin Kaye ist für ihre langjährige Arbeit als Musiksupervisorin bei der Show "American Idol" bekannt. Über 15 Staffeln und fast 300 Episoden prägte sie die musikalische Gestaltung der beliebten Castingshow und wurde dafür mehrfach ausgezeichnet. Auch bei anderen TV-Formaten wie "Lip Sync Battle" und "Hollywood Game Night" setzte sie musikalische Akzente. Gemeinsam mit Thomas, mit dem sie eine liebevolle Ehe führte, genoss sie ein zurückgezogenes Privatleben abseits des Showgeschäfts. Freunde und Angehörige beschreiben das Paar als warmherzige und nahbare Menschen, die stets füreinander da waren.

Getty Images Robin Kaye im Februar 2014

Getty Images Robin Kaye im Februar 2017

Getty Images Lionel Richie, Katy Perry und Luke Bryan bei "American Idol", 2019

