Beatrice und Pierre Casiraghi wohl erneut Eltern geworden

Dürfen sich Beatrice Borromeo (40) und Pierre Casiraghi (38) über ein weiteres kleines Wunder freuen? Der monegassische Royal und seine Partnerin sind wohl erneut Eltern geworden. Nach zwei Söhnen hat Beatrice laut Berichten von "Paris Match" am 13. Oktober 2025 ihr drittes Kind zur Welt gebracht – und begrüßt zusammen mit ihrem Ehemann ihre erste Tochter. Das Mädchen, das den Namen Bianca Carolina Marta tragen soll, wäre somit der jüngste Schatz im Fürstenhaus von Monaco. Der Palast hat sich bislang jedoch noch nicht offiziell zu der Geburt geäußert.

Besonders bemerkenswert ist die Wahl des Namens der Kleinen, der zwei wichtigen Frauen in den Leben der Eltern gewidmet ist. Pierre ehrt mit "Carolina" seine Mutter Caroline von Hannover, während Beatrice mit "Marta" an ihre verstorbene Großmutter Marta Marzotto erinnert, eine einst gefeierte Modedesignerin. Im Mai hatte sich herumgesprochen, dass nach Stefano und Francesco nun wieder Nachwuchs unterwegs ist. Dennoch besinnt sich das Paar weiterhin auf seine für Royals eher untypische Diskretion, sodass Fans sich wohl noch etwas gedulden müssen, um einen ersten Blick auf das neue Familienmitglied zu werfen.

Beatrice und Pierre sind schon seit 2008 ein Paar. Kennengelernt haben sie sich während ihres Studiums in Mailand, an der renommierten Bocconi University. 2015 gaben sie sich das Jawort und geben sich seither im Privaten ihrer Familienidylle hin. Ihre Söhne Stefano und Francesco kamen 2017 und 2018 zur Welt. Zu ihrem Privatleben gibt das Paar nicht viel preis.

Anzeige Anzeige

IMAGO / ABACAPRESS Beatrice und Pierre Casiraghi, Mai 2024

Anzeige Anzeige

IMAGO / Bestimage Pierre und Beatrice Casiraghi, Januar 2025

Anzeige Anzeige

IMAGO / ABACAPRESS Pierre und Beatrice Casiraghi, September 2023