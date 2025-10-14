Kevin Njies spurloses Verschwinden machte Serkan Yavuz Angst

Kevin Njie (29) sorgte in den vergangenen Tagen für Schlagzeilen, als er plötzlich spurlos auf Bali verschwand. Seine Familie und Freunde suchten fieberhaft nach ihm, bis er schließlich wohlbehalten zurückkehrte. Dieser Vorfall beschäftigte viele Menschen – darunter auch Serkan Yavuz (32). In der aktuellen Folge seines Podcasts "UnREAL" spricht der Reality-TV-Star darüber, wie ihn die Nachricht von Kevins Verschwinden berührte. "Ich habe nie einen Berührungspunkt mit ihm gehabt, aber ich dachte mir: 'F*ck man, was belastet den Typen so sehr, dass er verschwindet? Dass man ihn vier, fünf Tage sucht?' Das hat mir Angst gemacht", erklärt er.

Serkan schildert, wie er sich während der Suche Sorgen machte, dass dem Too Hot To Handle: Germany-Star möglicherweise etwas Schlimmes zugestoßen sein könnte – insbesondere aufgrund des psychischen Drucks, den die Welt der sozialen Medien hervorbringen kann: "Ich habe Angst gehabt, dass er sich etwas angetan hat, weil ich gedacht habe, die Öffentlichkeit hat ihn so beeinflusst oder so mitgenommen." Er selbst habe in diesem Jahr belastende Erfahrungen gemacht und sich oft nur mit dem Gedanken an seine Familie motivieren können. Die Situation sei ihm deshalb besonders nahegegangen, weil ihm bewusst wurde, wie sehr diese "Social-Media-Vergiftung" Menschen belasten könne.

Die Botschaft, die Serkan mit seiner Podcast-Folge sendet, ist eindeutig: Eine respektvolle und harmonische Kommunikation müsse mehr Priorität in den sozialen Medien haben. Er betont, dass sich hinter den Profilen echte Menschen mit echten Gefühlen verbergen. Hassnachrichten und negative Kommentare hätten einen enormen Einfluss auf die Psyche und könnten bei Personen, die ohnehin unter Druck stehen, schlimme Folgen haben. Der ehemalige Kampf der Realitystars-Gewinner wünscht sich daher mehr Harmonie und Menschlichkeit im Umgang miteinander, sowohl online als auch offline.

Anzeige Anzeige

IMAGO / BOBO, IMAGO / Future Image Collage: Kevin Njie und Serkan Yavuz

Anzeige Anzeige

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz, August 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz, Realitystar

Anzeige