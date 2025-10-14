Katy Perry bricht Schweigen über Justin-Trudeau-Romanze

Katy Perry (40) reagierte während ihres Konzerts in der O2-Arena in London erstmals öffentlich auf die Gerüchte um eine Romanze mit Justin Trudeau (53). Die Sängerin witzelte laut The Sun gegenüber ihrem Publikum: "Kein Wunder, dass ich mich immer in Engländer verliebe – aber nicht mehr." Erst wenige Tage zuvor waren Fotos aufgetaucht, die sie und den ehemaligen kanadischen Premierminister küssend auf ihrer Jacht vor der Küste Santa Barbaras zeigten.

Die ersten Gerüchte über eine Liebesbeziehung zwischen Katy und Justin kamen bereits im Sommer 2025 auf, als die beiden bei einem Dinner im Restaurant Le Violon in Montreal gesichtet wurden. Dies war kurz nach Katys Trennung von ihrem Ex Orlando Bloom (48), mit dem sie eine fünfjährige Tochter hat. Nun scheinen die Spekulationen durch die jüngsten Bilder der beiden auf hoher See bestätigt zu sein. Justin, der im letzten Jahr nach 18 Jahren Ehe von Sophie Grégoire-Trudeau getrennt wurde, schien beim Konzert in London ebenfalls anwesend zu sein. Begleitet wurde er von seiner Teenagertochter.

Nach der Veröffentlichung der Jacht-Fotos teilte Justins Ex-Frau Sophie einen nachdenklichen Beitrag auf Instagram. Sie schrieb: "Die Menschen, die Orte, die Momente – die wir lieben, sind niemals zum Festhalten gedacht." In dem emotionalen Post sinnierte sie über die Bedeutung, sich von der Vorstellung des Besitzes zu lösen und Liebe in der Gegenwart zu leben. Sophie und Justin haben drei gemeinsame Kinder.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, IMAGO / Anadolu Agency Collage: Katy Perry und Justin Trudeau

Anzeige Anzeige

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom im April 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Sophie Grégoire und Justin Trudeau im September 2012 in Toronto