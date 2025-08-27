"Tatort"-Star Torsten Michaelis starb an einem Herzinfarkt

Der Tatort-Star Torsten Michaelis (†64) ist am Sonntag vor rund anderthalb Wochen überraschend im Alter von 64 Jahren verstorben. Die traurige Nachricht über seinen plötzlichen Tod hat viele erschüttert. Nun spricht sein Bruder Dirk Michaelis im Interview mit der Superillu über die Todesursache. Der Schauspieler erlitt einen Herzinfarkt, wie Dirk verrät. Seine Frau Christin war in der Uckermark an seiner Seite, als es zu der tragischen Situation kam. "Die Rettungskräfte konnten nichts mehr tun; Christin hielt ihn in ihren Armen", schildert Dirk die bewegenden letzten Momente seines Bruders.

Dirk Michaelis, ein etablierter Musiker, äußerte im Gespräch, dass Torsten mögliche Symptome verdrängt haben könnte. "Denn er hat sich immer um andere gekümmert – nur leider zu wenig um sich selbst", sagte er über seinen Bruder. Torsten war vielen nicht nur als Schauspieler, sondern auch als Synchronsprecher bekannt und hatte in der deutschen Fernsehlandschaft einen festen Platz. Sein plötzlicher Tod hat Fans wie Kollegen gleichermaßen schockiert, die sich zahlreich von ihm verabschieden.

Der Schauspieler bleibt vor allem durch seine Rollen und Stimme in Erinnerung. Besonders der "Tatort" machte ihn einem breiten Publikum bekannt. So spielte Torsten 2010 eine zentrale Rolle im Fall "Der letzte Patient", der jüngst zu seinen Ehren im Fernsehen wiederholt wurde. Auch als Synchronsprecher war er nicht minder erfolgreich. Seine tiefe Stimme lieh er Hollywood-Größen wie Wesley Snipes (63), Martin Lawrence (60), Sean Bean (66), Benicio del Toro (58) oder Chris Tucker (53).

IMAGO / Eventpress Torsten Michaelis, Oktober 2011

IMAGO / Hartenfelser Torsten Michael, Oktober 2018

Getty Images Wesley Snipes im Januar 2020