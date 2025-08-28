"Großer Fehler": Rosie O'Donnell bereut ihren Botox-Eingriff

Rosie O'Donnell hat in einem schonungslosen Instagram-Post über eine kosmetische Fehlentscheidung aus ihrer Vergangenheit gesprochen und dabei kein Blatt vor den Mund genommen. Die Schauspielerin und ehemalige Talkshow-Moderatorin, heute 63 Jahre alt, bezeichnete ihre Entscheidung, Botox zu verwenden, als "großen Fehler". Zu einem Rückblick-Foto aus ihrer Zeit beim Oprah Winfrey (71) Network schrieb sie: "Mein Kopf fühlte sich an, als wäre er mit Klebeband bedeckt – nicht zu empfehlen." Das Foto stammt aus "The Rosie Show" und verdeutlicht nach ihren eigenen Worten, warum sie sich inzwischen gegen plastische Eingriffe entscheidet.

Rosie (63), die in den letzten Jahren einen beeindruckenden Gewichtsverlust erlebt hat, äußert sich zunehmend offen über ihr Erscheinungsbild. Ein Grund für ihre neue Perspektive ist auch ihre erfolgreiche Schauspielkarriere. Bereits in einem Interview im Jahr 2021 verriet sie, dass sie plastische Chirurgie bewusst vermieden habe, um als Schauspielerin authentische Altersrollen spielen zu können. "Ich wollte immer wie eine Frau meines Alters aussehen, weil ich wusste, dass ich dadurch mehr Rollen bekommen würde", erklärte sie damals. Auch der Einsatz von Mounjaro, ein beliebtes nicht-invasives Mittel zur Gewichtsreduktion, gehört zu ihrem offenen Umgang mit ihrer Transformation.

Rosie, die sich seit ihrer Vertikal-Sleeve-Gastrektomie im Jahr 2013 auch mit den langfristigen Folgen von Gewichtseingriffen auseinandersetzt, zeigt sich heute lebensnah und reflektiert. Ihre unverblümten Einblicke verbinden sie stärker mit ihrer Fangemeinde, die auf Instagram miterleben konnte, wie sie die neuen Facetten ihres Lebens annimmt. "Ich kann nicht glauben, dass das jetzt ich bin", schrieb sie kürzlich zu einem aktuellen Foto. Rosies Ehrlichkeit – sei es zu kosmetischen Fehlern oder zu persönlichem Wachstum – hat ihr nicht nur viel Zuspruch eingebracht, sondern auch ein neues Kapitel in ihrer Karriere eröffnet, das sie bewusst und gelassen angeht.

Anzeige Anzeige

Getty Images Rosie O'Donnell im Oktober 2023 in Beverly Hills

Anzeige Anzeige

Instagram / rosie Rosie O'Donnell, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Rosie O'Donnell im Oktober 2023