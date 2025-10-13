Krise überwunden: Hält Stefan bald um Iris Kleins Hand an?

Iris Klein (58) und ihr Partner Stefan Braun sorgen erneut für Schlagzeilen – diesmal mit positiven Neuigkeiten. Nachdem die Katzenberger-Mama vor zwei Monaten alle gemeinsamen Fotos auf Instagram gelöscht und mit Trennungsgerüchten für Furore gesorgt hatte, scheint die Krise nun überwunden. Gegenüber Bild verrät sie nämlich jetzt, dass sie große Pläne schmiedet: Sie träumt von einer Hochzeit in exotischem Ambiente und hofft, dass ihr Partner ihr schon bald einen romantischen Antrag macht. "Der perfekte Antrag wäre für mich in Thailand am Strand, wenn er traditionell auf die Knie geht. Ohne Öffentlichkeit", erklärt Iris.

Die Beziehung der beiden wurde Mitte Juli auf eine harte Probe gestellt, als Stefan für einen TV-Dreh in die Dominikanische Republik reiste. Besonders seine enge Beziehung zu einer anderen Show-Teilnehmerin sorgte offenbar für Spannungen. Iris zog damals Konsequenzen und erklärte im Netz, dass sie mit einigen Menschen in ihrem Umfeld nichts mehr zu tun haben wolle. Doch die Trennung währte nicht lange. Beide überdachten ihre Beziehung und entschieden sich, an ihren Problemen zu arbeiten. "Unsere Beziehung hat sich dadurch gefestigt", betont Stefan, während seine Liebste hinzufügt: "Das hat uns nur noch mehr zusammengeschweißt."

Für das Paar steht heute fest: Vertrauen und Kommunikation sind die Grundlagen jeder erfolgreichen Beziehung. Stefan erklärt, wie wichtig es ist, immer wieder offen miteinander zu reden, besonders wenn einer mal längere Zeit verreist. Iris schwärmt von seinem geduldigen Umgang mit ihr: "Seine Geduld mit mir ist seine große Stärke." Inzwischen blicken sie optimistisch in die Zukunft – und ihre Zuneigung spiegelt sich in ihren gemeinsamen Plänen wider. "Unsere Traumhochzeit wäre auf Bali am Strand. Den Termin lassen wir noch offen – erst mal warte ich auf einen ganz besonderen Moment, um ihr den Antrag zu machen", verrät Stefan.

IMAGO / Gartner Stefan Braun und Iris Klein, März 2025

IMAGO / BOBO Stefan Braun und Iris Klein, Oktober 2025

IMAGO / APress Iris Klein und Stefan Braun, März 2025