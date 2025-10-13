Diane Keatons Sohn Duke erstmals nach ihrem Tod gesichtet

Diane Keatons (†79) Sohn Duke wurde einen Tag nach ihrem plötzlichen Tod erstmals öffentlich gesehen, als er das Haus seiner verstorbenen Mutter in Los Angeles verließ. Der 25-Jährige, der sichtlich betrübt wirkte, trug eine schwarze Kleidungskombination, ergänzt durch zwei Kreuzketten – ein Look, der an den Stil seiner berühmten Mutter angelehnt war. Diane starb am vergangenen Samstag, nachdem die Feuerwehr um 8:08 Uhr zu ihrem Haus im Sullivan Canyon gerufen worden war. Ein Rettungswagen brachte die Schauspielerin daraufhin ins Krankenhaus. Die genaue Todesursache ist bislang nicht bekannt.

Duke wuchs gemeinsam mit seiner älteren Schwester Dexter auf, die Diane im Jahr 1996 adoptierte. In einem Interview mit dem People Magazin im Jahr 2007 erzählte die Schauspielerin vom Leben mit ihren beiden Kindern und lobte ihre Unabhängigkeit: "Sie interessieren sich nicht für das, was ich mache, und ich denke, das ist sehr gesund." Trotz aller Berühmtheit bemühte sich Diane stets darum, ihren Kindern ein möglichst normales Leben zu ermöglichen, abseits des Rampenlichts, das sie selbst oft umgab.

Diane Keaton wurde in den 1970er-Jahren durch ihre Rolle in "Der Pate" international bekannt. Ihre Darstellung in "Der Stadtneurotiker" brachte ihr schließlich 1977 den Oscar als beste Hauptdarstellerin ein. Im Laufe ihrer Karriere spielte sie in einer beeindruckenden Reihe von Filmen mit, darunter "Reds", "Was das Herz begehrt" und die beliebte Komödie "Der Club der Teufelinnen". Neben ihrer Arbeit als Schauspielerin war Diane für ihre exzentrische Mode und ihren einzigartigen Stil bekannt, der sie zu einer Ikone sowohl auf als auch abseits des Bildschirms machte.

ActionPress Diane Keatons Sohn Duke wird erstmals nach ihrem Tod gesehen

ActionPress Duke verlässt das Familienanwesen in Los Angeles

