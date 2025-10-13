Darum ließ Victoria Beckham ihre Brustimplantate entfernen

Victoria Beckham (51) erklärte in einem Interview mit der britischen Zeitung The Sun die Gründe, warum sie sich dafür entschied, ihre Brustimplantate entfernen zu lassen. Die frühere Sängerin der Spice Girls, die inzwischen eine erfolgreiche Modedesignerin ist, gab an, dass der französische Modemacher Roland Mouret sie zu diesem Schritt inspiriert habe. "Ich weiß nicht, wo diese Brüste hin sind, aber sie sind weg", scherzte Victoria. Ihre Zusammenarbeit mit Mouret habe ihr geholfen, sie selbst zu sein und sich nicht länger den Erwartungen anderer zu beugen: "Er ermutigte mich, einfach ich selbst zu sein und nicht das Gefühl zu haben, ich müsste jemand anderes darstellen."

Die Designerin, die ihr eigenes Mode-Label im Jahr 2008 gründete, betonte, dass sie zu diesem Zeitpunkt nach ihrer wahren Bestimmung gesucht habe. In ihrer neuen Netflix-Dokumentation, die ihren Namen trägt, würdigt sie Mouret als jemanden, der an sie geglaubt habe und ihr mit seiner oft schonungslosen Ehrlichkeit geholfen habe, ihren Weg zu finden. Auch auf ihren Stil aus früheren Jahren blickte Victoria reflektierend zurück. Von den auffälligen Outfits und exzentrischen Looks in den 90er- und frühen 2000er-Jahren habe sie sich mittlerweile verabschiedet. "Es gab viele Haarverlängerungen, enge Tops und Selbstbräuner", erinnerte sie sich schmunzelnd.

Besonders die Zeit während der Fußball-WM 2006 in Deutschland war für die ehemalige Pop-Ikone prägend. Damals stand sie als Spielerfrau unter ständiger Beobachtung der Öffentlichkeit. "Es war eine spannende Zeit", erinnerte sich Victoria und erzählte, wie sie und andere Spielerfrauen Spaß daran hatten, Designerstücke zu kaufen. Dennoch fühlte sie sich damals nicht kreativ erfüllt und nutzte die Mode als Weg, um sichtbar zu bleiben. Heute lebt sie ihre Kreativität vor allem durch ihre eigenen Modekollektionen aus, in denen sie ihre Persönlichkeit zeigen kann.

Getty Images Victoria Beckham, Oktober 2025

Getty Images Victoria Beckham, Februar 2007

Getty Images David Beckham und Victoria Beckham, Februar 2025