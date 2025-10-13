Nicht Désirée: Sie hat Promi-BB-Doreen am meisten genervt

Nach ihrem Aus bei der Show Promi Big Brother hat Doreen Dietel (51) im Gespräch mit Promiflash ein überraschendes Geständnis gemacht. Auf die Frage, wer sie im Container am meisten genervt habe, wären wohl viele von einem Namen ausgegangen: Désirée Nick (69). Schließlich sorgte die Schauspielerin mit der streitlustigen Entertainerin für einige hitzige Wortgefechte. Doch zu aller Verblüffung nannte Doreen stattdessen Sarah-Jane Wollny (27). "Ja, diese Frau Sarah-Jane Wollny", erklärte sie deutlich und hielt fest: "Mehr als Désirée Nick? Ja, sehr. Auf jeden Fall."

Doreen erklärte, dass das Zusammenleben mit Désirée trotz der Reibereien für sie weitaus erträglicher gewesen sei. "Désirée ist mir gar nicht so auf den Keks gegangen. Da kannst du wenigstens sagen: 'Du bist so eine dumme Kuh.' Dann sagst du der das. Dann sagt sie: 'Du auch.' Na gut, das passt doch, da sind wir quitt", führte die Schauspielerin aus. Dennoch erinnerte sich Doreen an einen Moment, den sie als zu viel empfand: eine Diskussion über Leggings. "Das war eine Nummer zu hart," räumte sie ein. Details zur Art der Auseinandersetzung mit Sarah-Jane nannte Doreen allerdings nicht. Dass die beiden für Zündstoff sorgten, war aber bereits bekannt.

Doreen Dietel ist durch Rollen in Serien wie "Dahoam is Dahoam" bekannt und hat sich in den letzten Jahren auch als Reality-TV-Star einen Namen gemacht. Ihr Auftritt bei "Promi Big Brother" sorgte für viele Schlagzeilen, vor allem wegen ihrer temperamentvollen Art und ihrer deutlichen Meinung. Privat ist die Schauspielerin Mutter eines Sohnes, der für sie oberste Priorität hat. In Interviews betonte sie immer wieder, wie wichtig ihr die Balance zwischen ihrer Karriere und ihrem Familienleben sei. Mit ihrem jüngsten Reality-TV-Auftritt hat sie erneut bewiesen, dass sie keine Angst vor Herausforderungen hat.

Joyn/Marc Rehbeck Doreen Dietel, "Promi Big Brother"-Kandidatin

Joyn Sarah-Jane Wollny bei "Promi Big Brother" 2025

Joyn Doreen Dietel bei "Promi Big Brother" 2025