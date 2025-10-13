"In mehrere verliebt": Marco Cerullo schießt gegen Julia

Zwischen Model Julia Römmelt (31) und Reality-TV-Star Marco Cerullo (36) scheint es aktuell zu kriseln – und das trotz einer erst kürzlich angedeuteten Liaison. Während Julia vor wenigen Wochen öffentlich bekanntgab, dass sie aktuell verliebt sei, machte Marco in einem Interview mit Promiflash deutlich, dass diese Gefühle offenbar nicht ihm gelten. Marco ließ kein gutes Haar an der Gefühlslage der Influencerin: "Ich glaube, Julia ist in mehrere Leute verliebt. Nicht nur in eine Person, sondern ich glaube, da gibt es noch ein paar", erklärte er scharf.

Die vermeintliche Liebesbeziehung zwischen den beiden sorgt für Gesprächsstoff, da Julia in der Vergangenheit immer wieder betont hatte, dass die Liebe eine zentrale Rolle in ihrem Leben spiele. Marcos öffentliche Worte lassen jedoch vermuten, dass die Chemie zwischen ihnen derzeit nicht stimmt. Über eine mögliche Beziehung mit dem Model hat sich der 36-Jährige bislang nicht weiter geäußert, doch seine Aussagen rücken Julia in kein schmeichelhaftes Licht und werfen Fragen über ihre ehrlichen Absichten auf.

Julia, die sich in sozialen Medien oft von ihrer verletzlichen und romantischen Seite zeigt, hatte in der Vergangenheit angedeutet, dass sie sich nach einer festen Partnerschaft sehnt. Auch das Thema Geborgenheit und das Ankommen in einer harmonischen Beziehung sind für das Model bedeutend. Ob ihre Worte mit der aktuellen Situation vereinbar sind, bleibt unklar. Fest steht, dass ihre Verbindung zu Marco mit einigen Turbulenzen verbunden ist und die beiden wohl keine gemeinsame Zukunft planen.

Imago Marco Cerullo, September 2025

Instagram / juliaroemmelt Julia Römmelt, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / marcocerullo_official Marco Cerullo im September 2025