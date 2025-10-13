Zu viel? Die ersten Bilder schocken die Temptation-Ladys

Derzeit stellen sich vier Paare bei Temptation Island V.I.P. dem ultimativen Treuetest. Doch schon in der zweiten Folge gibt es den ersten großen Knall. Die Ladys der Show dürfen zum ersten Mal Einblicke in die Aktivitäten ihrer Partner in der Männervilla werfen – und die gezeigten Szenen sorgen für blankes Entsetzen. Laurenz tanzt ausgelassen mit einer Verführerin, während Marwin sich sogar einen Lapdance gönnt. Der Abend endet im kleinen Whirlpool der Villa, wo die beiden gemeinsam mit acht Verführerinnen feiern, rauchen und trinken. "Wie eklig sind die?", zeigt sich Marwins Partnerin Melissa (29) entsetzt von den Bildern.

Die schockierenden Bilder hinterlassen Spuren bei den Frauen. Besonders Melissa ist tief getroffen: "Das Schlimmste ist, dass ich gerade realisiere, dass von meinem Mann die schlimmsten Sachen kamen", schluchzt sie unter Tränen. Chiara (28) steht ihr tröstend zur Seite, während Vanessa klar macht: "Für mich geht das gar nicht!" Laurenz Freundin Brenda ist vor Wut kaum zu bremsen und wettert: "Wenn der mich verliert, ich nehme dem alles." Sie kann nicht verstehen, wie ihr Partner sich bereits am ersten Abend so gehen lassen konnte, während sie sich zurückhielt: "Ich war an Tag zwei noch nicht mal im Pool – die Männer wissen nicht, wie ich im Bikini aussehe."

Die Situation stellt die Beziehungen der VIP-Paare vor eine echte Zerreißprobe. Besonders Laurenz scheint sich über den ausgelassenen Abend bewusst zu sein und gesteht vor seinen Mitbewohnern: "Wir haben vielleicht am ersten Abend ein bisschen verkackt." Mit ihrer emotionalen Offenheit und den ersten Tränen zeigen die Frauen, wie nah ihnen die Aktionen in der Männervilla gehen.

Cast der neuen Staffel "Temptation Island V.I.P." Cast der neuen Staffel "Temptation Island V.I.P." 2025

RTL / Dustin Leonhard Grieß "Temptation Island V.I.P."-Kandidaten Melissa Heitmann und Marwin Klute

RTL / Dustin Leonhard Grieß Brenda Brinkmann und Laurenz Pensch, "Temptation Island V.I.P."-Kandidaten 2025