Diese Frauen kämpfen um Schweizer Bachelor Danilo Sellaro

Ende Oktober startet auf 3+ eine neue Staffel des Schweizer Bachelors – und diesmal steht Danilo Sellaro im Mittelpunkt. Unter der Sonne Thailands begibt er sich auf die Suche nach der großen Liebe. 16 Frauen treten an, um sein Herz zu erobern – jede von ihnen mit einer ganz eigenen Geschichte, Ausstrahlung und Persönlichkeit. Zwischen romantischen Dates, emotionalen Herausforderungen und unerwarteten Wendungen lernt Danilo die Kandidatinnen besser kennen und muss entscheiden, wem er wirklich vertrauen kann. Ob charmante Kauffrau, temperamentvolle Rezeptionistin oder selbstbewusste Bodybuilderin – jede von ihnen hat das Potenzial, Danilos Herz im Sturm zu erobern.

Die Fotos der Kandidatinnen liegen nun der Zeitung 20 Minuten vor. Unter den Anwärterinnen finden sich Persönlichkeiten wie Bex, die den Bachelor mit Stil und Zurückhaltung beeindrucken möchte, und Cassy, die hofft, dass Danilo ihr eine familienfreundliche Seite zeigt. Céline, die als Chemielaborantin arbeitet und nebenbei modelt, versucht es auf die feminine Weise, während Dania und Diva mit ihren starken Persönlichkeiten und einer ordentlichen Portion Drama auffallen. Einige Kandidatinnen wie Cynthia und Lorena bringen eine Vorgeschichte mit: Sie kennen Danilo bereits.

Danilo, der bereits in Formaten wie Are You The One?, Ex on the Beach und Bachelor in Paradise zu sehen war, kann sich auf eine spannende Reise einstellen. Ob Anime-Fan Laura, die Bodybuilderin Marlene oder die zurückhaltende Coiffeuse Rebecca – die Palette an Charakteren könnte kaum bunter sein. Ob Danilo am Ende wirklich seine Traumfrau finden wird, bleibt abzuwarten. Nur eines ist jetzt schon sicher: Die Fans können sich auf jede Menge Drama und Herzklopfen einstellen.

Instagram / danilosellaro Danilo Sellaro, Realitystar

