Mit Diamant: Shirin David kniet vor "The Voice"-Kandidatin

Auf der Bühne von The Voice of Germany sorgte Coachin Shirin David (30) einmal mehr für eine spektakuläre Szene, die die Zuschauer so schnell nicht vergessen werden. Während der sechsten Runde der Blind Auditions trat die Sängerin mit einem glitzernden Ein-Karat-Diamantring vor die 18-jährige Kandidatin Kamai Kapric. Nachdem Kamai mit ihrer Darbietung des Klassikers "Diamonds Are a Girl's Best Friend" von Marilyn Monroe (†36) alle The-Voice-Coaches beeindruckt hatte, witterte Shirin ihre Chance und stürmte auf die Bühne, um ihr den kostbaren Ring anzubieten – allerdings nur leihweise –, um das Talent für ihr Team zu gewinnen. Smudo (57) intervenierte prompt: "Ich wäre ein bisschen skeptisch, ob der Weg der Bestechung der richtige wäre." Die Situation nahm schließlich eine unerwartete Wendung: Der Edel-Klunker verschwand plötzlich spurlos.

Die Angst um den wertvollen Diamanten sorgte für große Aufregung im Studio. Während Kamai sich unabhängig von Shirins Klunker für ihr Team entschied, wurde hektisch nach dem Schmuckstück gesucht. Mit-Coach Nico Santos (32) und sogar Rea Garvey (52) reihten sich in die Suchmannschaft ein, bis der Ring schließlich wieder auftauchte. Sichtlich erleichtert nahm Shirin ihren Platz auf dem roten Stuhl ein, die Aktion kommentierend mit: "Riechst du das? Das riecht nach Gewinnertum." Smudo konterte nur schulterzuckend: "Das riecht nach Bestechung!" Shirins Dominanz in den Blind Auditions hat bei den anderen Coaches neben Respekt auch Missgunst ausgelöst. Insbesondere Michi Beck (57) und sein Kollege Smudo hegen eine Rivalität zu der Rapperin, die in diesem Fall erneut zu einem direkten Duell führte.

Was zunächst wie ein harscher verbaler Schlagabtausch wirkt, ist letztlich oft bewusst dick aufgetragen und zeichnet die beliebte Show auch aus. Für die Rapperin und Coachin ist die Teilnahme an "The Voice of Germany" ein emotionales Abenteuer, wie sie bereits angedeutet hatte. Nach einer zweijährigen Pause buzzert sie nun wieder auf dem roten Stuhl und zeigt sich dabei sowohl ambitioniert als auch nahbar. Im Interview mit Joyn räumte sie ein, manches "Nein" von Kandidaten "persönlich" zu nehmen. Ihre bisherige Erfahrung beweist, dass sie die Entscheidungen der Talente oft nur schwer verdauen kann. Dass Shirin bereit ist, für ihre Talente bis an ihre Grenzen zu gehen – und sogar vor ihnen auf die Knie zu fallen –, zeigt, wie viel Leidenschaft und Feuer sie für die Show mitbringt.

Getty Images Shirin David am Set von "The Voice of Germany", 2023

Joyn / Christoph Köstlin / Dung Dguyen Die "The Voice of Germany"-Coaches 2025

Getty Images Smudo bei der Jubiläumsfeier zum 75. Geburtstag der ndF in München