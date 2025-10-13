Aleks über Vanessa Nwattu: "Wäre nüchtern nicht passiert"

Beim zweiten Abend der VIP-Ausgabe von Temptation Island sorgte Aleksandar Petrovic (34) für viel Gesprächsstoff. Während eines ausgelassenen Abends zeigte sich der Reality-Star in bester Stimmung – und das nicht zuletzt dank einiger alkoholischer Getränke. Dabei hatte sich seine Partnerin Vanessa Nwattu eigentlich gewünscht, dass Aleks den Alkohol in der Show auf ein Minimum beschränkt. Doch davon war nichts zu sehen. Zwischen den alkohollastigen Momenten ließ Aleks sogar einen Kommentar fallen, der für Aufsehen sorgte: "Das, was mit Vanessa passiert ist, wäre nüchtern nicht passiert", lachte er.

Für Aleks und seine Mitstreiter stand an diesem Tag ein traditionelles Gruppendate auf dem Programm, bei dem auch griechischer Tanz und der landestypische Raki nicht fehlen durften. Als die Flasche Raki geleert war, machte sich Aleks auf die Suche nach Nachschub, fand jedoch lediglich Wasser. Seine Reaktion darauf: "Wasser ist zum Duschen." Mit dieser ausgelassenen Haltung sorgte er nicht nur für Gelächter, sondern auch Verwunderung bei den anderen Teilnehmern. Laurenz, ein weiterer Kandidat der Show, meinte scherzend: "Aleks ist so schnell am Glas, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, er ist gechillt, auf einmal: Raki, Raki, Raki."

Auch wenn Aleks in der Show bislang vor allem für seine offene Art bekannt ist, wirft sein Verhalten – besonders in Bezug auf Vanessas Wunsch nach Zurückhaltung – Fragen auf. Der Reality-Star, der mit seiner Teilnahme nach eigener Aussage vor allem Spaß haben wollte, scheint sich hierbei jedoch wenig Gedanken darüber zu machen, was solche Szenen für seine Beziehung nach sich ziehen könnten. Aleks, der durch die Teilnahme an verschiedenen Reality-Formaten berühmt wurde, ist für seine impulsive Seite und seinen frechen Humor bekannt. Doch wie sich das auf die Dynamik mit Vanessa auswirkt, bleibt abzuwarten.

Anzeige Anzeige

RTL Aleks und Vanessa, Kandidaten bei "Temptation Island V.I.P." Staffel 6

Anzeige Anzeige

RTLZWEI "Kampf der Realitystars"-Kandidat Aleksandar Petrovic

Anzeige Anzeige

IMAGO / Gartner Vanessa Nwattu und Aleks Petrovic bei der Premiere von "Kampf der Realitystars" 2025