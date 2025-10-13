"Wer wird Millionär?" wird heute aus dem Programm gestrichen

Montagabends können sich Fans eigentlich immer auf Wer wird Millionär? freuen. Doch heute bleibt der Stuhl des Quizmasters Günther Jauch (69) leer. RTL hat den Klassiker aus dem Programm gestrichen. Stattdessen überträgt der Sender das WM-Qualifikationsspiel Deutschland gegen Nordirland. Los geht es um 20:15 Uhr mit der Vorberichterstattung, bevor um 20:45 Uhr im Windsor Park in Belfast der Anpfiff ertönt. Für das deutsche Team ist dies ein entscheidendes Match in der Gruppenphase, nachdem die Mannschaft ihren letzten Vergleich gegen Nordirland mit 3:1 gewinnen konnte.

Spiele der deutschen Fußballnationalmannschaft erzielen meist hohe Quoten. Aus diesem Grund setzt VOX ebenfalls seine erfolgreiche Sendung Die Höhle der Löwen aus. Stattdessen überrascht der Sender mit einem Filmabend, bestehend aus zwei Teilen der "Fifty Shades of Grey"-Reihe. Währenddessen bleibt SAT.1 seiner gewohnten Programmierung treu und zeigt um 20:15 Uhr wie geplant Promi Big Brother. Auch die ARD und das ZDF bieten Alternativen: Im Ersten wird das "Kaiserschmarrndrama" ausgestrahlt, während das ZDF einen neuen Fall der Kriminalfilmreihe "Solo für Weiss" zeigt.

Die Programmänderung kommt nach einer aufregenden Woche für "Wer wird Millionär?". Während der "3-Millionen-Euro-Woche" konnten Kandidaten sich für das Finale qualifizieren, in dem die Gewinnsumme dreimal höher als normalerweise war. Wie RTL berichtet, führte dies zu beeindruckenden Quoten. Der Abschluss der Eventwoche wurde von 3,37 Millionen Zuschauern verfolgt. Nur für die Kandidaten blieb das große Glück aus: Keiner der Ratenden ging mit den erhofften drei Millionen Euro nach Hause.

Günther Jauch, Moderator

"Wer wird Millionär?"-Kandidatin Anna-Lea Fröhlich, 2025

Sandra Pedersen, "Wer wird Millionär?"-Kandidatin