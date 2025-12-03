Glamour pur: Sydney Sweeney verzaubert auf rotem Teppich

Sydney Sweeney (28) hat die Premiere ihres neuen Films "The Housemaid" am 2. Dezember in New York City mit einem Hauch von Old-Hollywood-Glamour erleuchtet. Die Schauspielerin präsentierte sich auf dem roten Teppich in einem atemberaubenden, weiß glitzernden Kleid mit tiefem Ausschnitt und filigranen Spaghettiträgern, das mit Kristallen besetzt war und eine kurze Schleppe hatte. Abgerundet wurde ihr Look durch eine elegante Federboa, die sie lässig um ihre Arme drapierte. Retro-inspirierte Locken und ein sanftes Rosa-Make-up gaben ihrem Auftritt den perfekten klassischen Touch.

Ihr Auftritt krönte eine Modewoche, die sich wie eine Liebeserklärung an alten Hollywood-Glamour liest. Kurz vor der Premiere zeigte Sydney bei "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" ein kirschrotes Satin-Kleid von Alex Perry. Später wechselte sie zum Dinner in ein maßgeschneidertes Patou-Ensemble in leuchtendem Rot, mit Bubble-Minikleid, Cropped-Jacke, roten Wildleder-Stilettos von Magda Butrym und Sonnenbrille, so Daily Mail. Auf dem roten Teppich in New York funkelten an diesem Abend unzählige Kristalle, während Amanda Seyfried (40) im zartrosa Neckholder-Kleid mit Raffung an der Taille neben ihr glänzte. Fotos zeigen Sydney mit langen, weich fallenden Locken – ein Rückgriff auf ihre Signaturmähne, obwohl sie kürzlich mit einem Bob experimentierte. "The Housemaid" startet am 19. Dezember in den Kinos und war das Gesprächsthema des Abends, als die beiden Stars Arm in Arm in die Kameras lächelten.

Doch der Ruhm und Glamour waren für Sydney nicht immer leicht zu erreichen. Bereits mit 13 zog sie nach Hollywood und arbeitete hart, um in der Branche Fuß zu fassen. In Interviews enthüllte die Schauspielerin, dass die frühen Jahre eine herausfordernde Zeit waren und sie schmerzhafte Erfahrungen bei Castings gemacht hat. Diese Erlebnisse haben sie jedoch geformt und zu der selbstbewussten Künstlerin gemacht, die sie heute ist. Trotz aller Kritik oder Rückschläge präsentiert sich Sydney nun mit beneidenswerter Eleganz und einer beeindruckenden Karriere, die nicht nur Fans, sondern auch die Filmwelt begeistert.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sydney Sweeney 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Sydney Sweeney bei der New-York-Premiere von "The Housemaid" 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Amanda Seyfried und Sydney Sweeney bei der New-York-Premiere von "The Housemaid"