Süß: "First Dates"-Paar verlobt sich vor laufenden Kameras

Überraschung im TV-Restaurant: Nils hat seiner Freundin Laura im First Dates-Lokal die Frage aller Fragen gestellt – und das vor laufenden Kameras. Ein Clip auf dem offiziellen Instagram-Account der Sendung zeigt den emotionalen Moment, in dem der Kandidat im bekannten Restaurant um die Hand seiner Partnerin anhält. Dazu schreibt die Seite: "Heiratsantrag bei uns im Restaurant! Nils möchte den nächsten großen Schritt gehen und die Frage aller Fragen stellen – und zwar dort, wo alles angefangen hat: bei uns im First Dates Restaurant."

In einem weiteren Video verraten Laura und Nils, wie es überhaupt zu ihrer Liebe kam. Die beiden lernten sich tatsächlich bei "First Dates" kennen – allerdings nicht als Match, sondern jeweils mit anderen Blind-Dates am Tisch. "Wir haben uns hier auch kennengelernt bei 'First Dates' und wollten dann halt nochmal zusammen hingehen. Wir waren als Blind-Date hier, aber nicht gemeinsam, sondern wir waren hier mit unseren Date-Partnern und haben uns dann nachher bei Insta wieder getroffen", erzählen sie. Danach ging alles schnell: "Unser erstes Treffen war eine Woche später. Wir hatten eine Woche lang geschrieben. Dann haben wir uns eine Woche später getroffen. Nächste Woche sind wir fünf Monate zusammen und wohnen seit einem Monat jetzt offiziell zusammen, haben aber jeden Tag und jede Nacht zusammen verbracht, von Tag eins an."

Hinter den Kulissen des erfolgreichen Formats geht es laut Prisma allerdings weniger romantisch zu, als viele glauben. Ein eingespieltes Team sorgt dafür, dass alles wie am Schnürchen läuft – von der Überwachung der Toilettenbesuche bis hin zum Verbot von Uhren, damit niemand auf die Zeit achtet. Jeden Monat versuchen unzählige Singles ihr Glück, doch nur wenige schaffen es an den berühmten Fernsehtisch. Am Ende lebt die Sendung nicht nur von den emotionalen Momenten für die Kandidatinnen und Kandidaten, sondern auch von der aufmerksamen Regie, die jedes kleine Lächeln oder Zögern einfängt.

