So lernte TV-Star Dirk Galuba (85) seine Frau (44) kennen

Dirk Galuba (85) feiert heute seinen 85. Geburtstag. Bereits seit der ersten Staffel gehört der Schauspieler als Werner Saalfeld zum festen Ensemble der Serie Sturm der Liebe. Doch während er vor den Kameras als charmanter Hoteldirektor überzeugt, hat er privat ebenfalls eine bezaubernde Begleitung an seiner Seite: seine Frau Enrica, die 41 Jahre jünger ist als er. Die beiden lernten sich 2017 auf einem Fantreffen kennen, und offenbar war es Liebe auf den ersten Blick. Ein Jahr später zog die gebürtige Italienerin zu ihm nach München, 2019 besiegelten sie schließlich ihre Liebe mit dem Jawort. "Enrica ist meine dritte und meine letzte Ehefrau, das habe ich ihr auch gesagt, sie ist meine große Liebe. Danach kommt nichts mehr", sagte Dirk der Abendzeitung.

Enrica hält den Schauspieler jung, indem sie auf eine gesunde Lebensweise achtet: Sie kocht viel Gemüse und sorgt dafür, dass er regelmäßig Sport treibt. "Darüber hinaus machen wir täglich lange Spaziergänge und Hanteltraining und ich gehe regelmäßig aufs Laufband und auf den Crosstrainer", verriet Dirk der AZ. Obwohl es in seinen Ehen und Beziehungen nie mit Nachwuchs klappte, hat der Schauspieler diesen Umstand akzeptiert. Er hätte sich zwar über Kinder und Enkel gefreut, genießt jetzt jedoch die Zweisamkeit mit seiner Frau.

Dirk begann seine Karriere in den 1960er-Jahren, nachdem er zeitweise Medizin studiert hatte, sich dann aber für die Bühne entschied. Seit 2005 gehört er zum festen Ensemble von "Sturm der Liebe". Privat wagte er den Bund fürs Leben schon dreimal. Seine Liebe zu Enrica wurde ebenfalls gekrönt: Beide traten nach zwei Jahren Beziehung vor den Traualtar und scheinen seitdem unzertrennlich. Auch wenn die Möglichkeit einer Familiengründung mittlerweile ausgeschlossen wurde, zeigt sich das Paar stark und vereint.

Anzeige Anzeige

Enrica Casalino und Dirk Galuba im April 2019 in München

Anzeige Anzeige

ARD/Christof Arnold Dirk Galuba, "Sturm der Liebe"-Schauspieler

Anzeige Anzeige

Imago Anthony Paul, Johanna Graen, Dirk Galuba,Gregory B. Waldis, Antje Hagen und Sepp Schauer, 2025.

Anzeige