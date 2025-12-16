Kursiert ein intimes Video von Katharina Eisenblut im Netz?

Reality-TV-Star Katharina Eisenblut (31) hat sich in einer emotionalen Instagram-Story an ihre Fans gewandt und erklärt, dass aktuell "etwas im Raum" stehe, das sie komplett aus der Bahn werfe: "Es geht um etwas extrem, extrem Privates. Etwas zwischen Dominic und mir, das niemals für andere Augen bestimmt war. Etwas Intimeres zwischen zwei Paaren gibt es nicht." Vermutlich unter anderem von der Formulierung "zwischen zwei Paaren" verwirrt, hatten sich einige Fans mit Rückfragen bei Katharina gemeldet, die kurz darauf eine Erklärung nachschob: "Viele verstehen noch nicht, worum es geht. Es kursieren gerade Gerüchte [...] über ein angebliches intimes Video."

Zu ihrer schriftlichen Nachricht teilte Katharina außerdem einen kurzen Clip, in dem sie mit einer Freundin telefoniert. Dazu schrieb sie: "Das wäre so schlimm für mich, wenn das online gehen würde" und implizierte damit gewissermaßen, dass durchaus entsprechendes Videomaterial existiert und möglicherweise in fremde Hände gelangt ist. Während des Telefonats schließt Katharina die Augen und wippt mit dem Oberkörper vor und zurück – eine scheinbar unbewusste Bewegung zur Selbstberuhigung. Unterdessen scherzt ihre Freundin am Telefon hörbar gut gelaunt: "Viele würden sich über einen Nackidei-Anblick von dir freuen!"

Katharina scheint aktuell jedoch gar nicht zum Lachen zumute zu sein – die Situation lastet offenbar schwer auf ihr: "Ich bin Mama und ich komme mit dieser Situation emotional kaum klar", schreibt die Influencerin, die sowohl 2011 als auch 2021 ihr Glück bei Deutschland sucht den Superstar versuchte. Abseits der Gerüchteküche zeigt sie sich in den sozialen Medien oft nahbar, spricht über Familie, Beziehung und Momente, die ihr wichtig sind. Für Dominic, der ihr in allen Lebenslagen fest zur Seite steht, findet sie in ihren Storys immer wieder liebevolle Worte.

Anzeige Anzeige

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut mit ihrem Partner Dominic, Oktober 2025

Anzeige Anzeige