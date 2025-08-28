Viertes Krebsstadium: Katie Thurston bleibt optimistisch

Katie Thurston, bekannt aus der Show The Bachelorette, spricht offen über ihren Kampf gegen Brustkrebs im Stadium 4. In einem Gespräch mit Teddi Mellencamp (44) im Podcast "Two Ts in a Pod" gab die TV-Bekanntheit Einblicke in ihre Behandlung. Sie nimmt täglich Hormontabletten ein, drei Wochen lang, gefolgt von einer Woche Pause. "Es ist anstrengend für meinen Körper, aber es funktioniert", verriet sie. Erste Erfolge seien sichtbar, darunter eine Schrumpfung der Tumoren in Brust und Leber. "Vielleicht bin ich zu optimistisch, aber vielleicht zeigen die nächsten Untersuchungen keine Anzeichen der Krankheit", hoffte Katie.

Die Diagnose war für Katie zunächst ein harter Schlag, zumal sie anfangs fälschlicherweise als "Triple-positiv" eingestuft wurde, was die Behandlung erschwerte. Dennoch bringt die Therapie starke Nebenwirkungen mit sich, darunter frühzeitige Wechseljahre, Müdigkeit und Gedächtnisprobleme. Sie kämpft täglich mit den Auswirkungen der Medikamente, gesteht jedoch auch, sich über Fortschritte in der Medizin und zukünftige Behandlungsmöglichkeiten große Hoffnungen zu machen. Trotz der Schwierigkeiten bleibt Katie kämpferisch und fokussiert auf das Positive.

Bereits Ende Juli hatte Katie ein ehrliches Gesundheitsupdate gegeben. In einem Gespräch im Podcast "Off the Vine" sprach sie offen über ihre Pläne für eine beidseitige Mastektomie. Die Operation sollte in etwa drei Monaten erfolgen, sofern die Therapie weiterhin anschlägt. "Wir haben abgewartet, ob die Medikamente wirken. Und das tun sie", verriet die ehemalige Bachelorette. Nach dem Eingriff plante sie, Brustimplantate einsetzen zu lassen. Über ihren Mann Jeff Arcuri scherzte sie: Er habe ihr geraten, über eine größere Größe nachzudenken.

