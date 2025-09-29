Katie Thurston macht sich über die Fake-Todesmeldung lustig

Katie Thurston, bekannt aus der US-TV-Show The Bachelorette, hat derzeit nicht nur mit gesundheitlichen Herausforderungen zu kämpfen, sondern auch mit einer besonders bizarren Situation. In den sozialen Medien kursierten in den vergangenen Tagen falsche Posts, die behaupteten, die 34-Jährige sei verstorben. Auf Instagram meldete sich Katie nun mit einem humorvollen Video und sendete, mit einem Filter, der ihr einen Heiligenschein sowie Flügel verpasste, eine "Botschaft aus dem Himmel". Sie scherzte, dass sie nun "mit Gott chillt" und nutzte die Gelegenheit, scherzhaft eine Sargfirma zu promoten.

Mit ihrem Video erinnerte die TV-Bekanntheit ihre Fans daran, dass solche Gerüchte nicht nur verletzend sind, sondern auch ausgelöscht gehören. Noch am Freitag, als Katie auf die Fake-Todesmeldungen aufmerksam machte, setzte ihr die Situation sichtlich mehr zu: Mit Tränen in den Augen meldete sich Katie zu Wort und erklärte, wie erschüttert sie über diese Falschmeldungen sei. "Ich habe versucht, das Ganze zu melden – ich kann nichts tun. Ich fühle mich einfach hilflos. Ich bin gerade so wütend", betonte sie emotional.

Im Februar hatte Katie erstmals publik gemacht, dass ihr Krebs sich bereits auf die Leber ausgebreitet hat. Trotz ihres Gesundheitszustands zeigt sie sich unermüdlich und wird von ihrem Ehemann Jeff Arcuri, einem Stand-up-Comedian, unterstützt. Die beiden haben erst im März geheiratet und nehmen die Herausforderung gemeinsam an. Jeff ist bei jeder wichtigen Untersuchung an ihrer Seite, wie Katie betonte. Dennoch verriet sie auch gegenüber ihrer Community, dass sich der schwere Brustkrebs auf die Intimität mit ihrem Partner auswirke.

Getty Images Katie Thurston, TV-Bekanntheit

Instagram / thekatiethurston Katie Thurston, März 2025

Instagram / thekatiethurston Jeff Arcuri und Katie Thurston, Dezember 2024