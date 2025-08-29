Illegale Aufzeichnung: Luis Rubiales erneut vor Gericht

Luis Rubiales (48), einst Präsident des spanischen Fußballverbands, steht am 29. September im Fokus vor einem Schweizer Gericht in Nyon. Ihm wird vorgeworfen, eine UEFA-Sitzung heimlich aufgezeichnet zu haben, was ihm nun eine Bewährungsstrafe über 31.000 Euro einbringen könnte. Sein Anwalt hat bereits angekündigt, auf Freispruch zu plädieren, da es angeblich keine Beweise gebe, dass Rubiales selbst die Aufnahme getätigt oder in Auftrag gegeben habe, berichtet 20 Minuten. Der Fall reiht sich in eine Serie von juristischen und politischen Kontroversen, die Rubiales seit Jahren begleiten.

Der Konflikt mit Javier Tebas, dem Präsidenten der spanischen Liga, zieht sich dabei wie ein roter Faden durch die Karriere von Rubiales. Bereits 2019 beschuldigte er den Liga-Vermarkter Mediapro vor dem UEFA-Exekutivkomitee der Korruption, was eine Klage wegen Verleumdung und Diffamierung nach sich zog. Aufgrund von Verjährungsfristen wurden diese Anklagen jedoch nicht weiter verfolgt. Der Fokus liegt nun ausschließlich auf den Vorwürfen zur illegalen Aufzeichnung. Neben gerichtlichen Auseinandersetzungen hat der ehemalige Verbandschef auch beträchtliche finanzielle Auflagen zu erfüllen, darunter die Zahlung von 53.000 Euro an die beteiligten Kläger.

Luis Rubiales ist nach wie vor ein Name, der mit einem anderen Skandal in Verbindung gebracht wird: seinem Kuss bei der Frauen-Weltmeisterschaft 2023. Der damalige Verbandschef küsste die Fußballerin Jennifer Hermoso (35) ungefragt auf den Mund, was nicht nur juristische, sondern auch gesellschaftliche Wellen schlug. Hermoso betonte, dass der Fall ein wichtiger Schritt für Frauenrechte sei, was eine breitere Diskussion zur Machtbalance im Profisport nach sich zog. Der Vorfall trug maßgeblich zur politischen und sozialen Debatte über Geschlechterrollen und Respekt bei, die zum Teil noch immer anhält.

Getty Images Luis Rubiales, ehemaliger Präsident des spanischen Fußballverbandes

Getty Images Luis Rubiales, Februar 2025

Getty Images Jennifer Hermoso, Fußballerin