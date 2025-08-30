Kurz nach Tourabsage: Jessie J gibt im September Konzert

Jessie J (37) steht kurz vor ihrem großen Bühnen-Comeback! Am 7. September wird die Sängerin beim Festival Radio 2 In The Park in Chelmsford, Essex, auftreten – das berichtet nun unter anderem Daily Mail. Damit kehrt sie nach einer längeren Pause und kurz nach der Absage ihrer geplanten Tournee zurück ins Rampenlicht. Neben Jessie J stehen bei dem Festival auch Größen wie Bryan Adams (65), Ronan Keating (48), Ella Henderson (29) und Belinda Carlisle auf der Bühne. Jessie hatte erst vor wenigen Wochen ihre Tour verschieben müssen, da sie sich einer zweiten Operation im Rahmen ihrer Brustkrebsbehandlung unterziehen muss.

Im Juni hatte die 37-Jährige öffentlich gemacht, dass sie an Brustkrebs erkrankt ist. Als Teil ihrer Behandlung unterzog sich Jessie einer Mastektomie und später einer Brustrekonstruktion. Ihre Rückkehr auf die Bühne wird von den Fans nun besonders sehnlich erwartet, denn ihr letzter Auftritt war beim Summertime Ball in London gewesen. Im Vorfeld des Festivals ließ die Sängerin verlauten, dass sie den Moment genießen und die Zeit mit den Fans feiern möchte. Tickets für die Veranstaltung am 7. September, die Teil eines dreitägigen Events ist, sind bereits restlos ausverkauft.

Jessie ist Mutter eines kleinen Sohnes und hatte in den vergangenen Monaten immer wieder offen über die Herausforderungen ihrer Krankheit gesprochen. Die Diagnose habe sie nicht nur körperlich, sondern auch emotional schwer getroffen. Im "Great Company"-Podcast erzählte sie kürzlich, dass sie das Gefühl habe, die Krankheit hätte ihr wertvolle Momente mit ihrem Sohn genommen. Dennoch versucht sie, optimistisch in die Zukunft zu blicken. Die geplante Tournee hat sie auf April 2026 verschoben, um genügend Zeit für ihre Genesung zu haben.

Getty Images Jessie J, Juni 2025

Getty Images Jessie J, Sängerin

Instagram / jessiej Chanan Colman und Jessie J mit Sky, Dezember 2024

