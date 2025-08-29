Brustkrebs erfordert Pause: Jessie J sagt US-Tour ab

Jessie J (37) hat ihre geplante US-Tour abgesagt und die Termine der anstehenden Europa-Konzerte auf April 2026 verschoben. Wie die Sängerin, die im Juni ihre Brustkrebserkrankung öffentlich gemacht hatte, auf Instagram mitteilte, benötigt sie eine weitere Operation, die inmitten der ursprünglich geplanten Tour-Daten stattfinden wird. "Ich bin so enttäuscht und traurig", teilte die Sängerin ihren Fans mit. "Aber meine Gesundheit muss an erster Stelle stehen."

Die Diagnose Brustkrebs erhielt Jessie J kurz nach ihrem Geburtstag im März, nachdem sie sich aufgrund von unangenehmen Symptomen untersuchen ließ. Die Krankheit wurde früh erkannt, und sie unterzog sich schnell einer Mastektomie sowie weiteren Behandlungen. Dennoch bezeichnet die Sängerin den Heilungsprozess als herausfordernd, da die Genesung sie in ihrem Alltag und besonders in ihrer Rolle als Mutter beeinflusst. "Ich fühle mich, als hätte der Krebs mir Erinnerungen mit meinem Sohn genommen", gestand sie kürzlich in einem Podcast. Der zweijährige Sky ist eine zentrale Stütze für Jessie J in dieser schweren Zeit.

Die Künstlerin versucht trotz allem optimistisch zu bleiben und konzentriert sich auf die kleinen Fortschritte. Nachdem sie zuletzt wegen einer Infektion und Flüssigkeit in der Lunge im Krankenhaus behandelt wurde, widmet sie sich nun ganz ihrer Erholung. Unterstützt wird sie dabei von Fans und Freunden, darunter Sängerin Rita Ora (34), die kommentierte: "Wow, du machst deine eigenen Pläne und alles andere wird sich ergeben – die Gesundheit steht an erster Stelle. Love you, girl."

Instagram / jessiej Jessie J im April 2024

Instagram / jessiej Jessie J, Musikerin, mit ihrem Ehemann

Getty Images Jessie J , Mai 2025