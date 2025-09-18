Nach Brustkrebskampf: Jessie J bringt ein neues Album raus

Die britische Sängerin Jessie J (37) sorgt mit einer aufregenden Ankündigung für Begeisterung bei ihren Fans: Sie bringt am 28. November ihr neues Album "Don't Tease Me With A Good Time" heraus. Es ist ihr erstes Studioalbum seit sieben Jahren und enthält Songs wie "No Secret", "Believe in Magic" und "Living My Best Life". Nach ihrer Brustkrebsdiagnose im Juni, die ihre Pläne für eine Welttournee durcheinanderbrachte, zeigt sich Jessie entschlossen, ihre musikalische Reise fortzusetzen. Via Instagram verkündete die 37-Jährige, dass das Album nun vorbestellt werden könne.

Kürzlich stand Jessie erstmals seit ihrer Mastektomie wieder auf der Bühne – ein besonderer Moment, nicht nur für sie, sondern auch für ihren zweijährigen Sohn Sky. Beim Radio 2 Event in Chelmsford sah er seine Mama das erste Mal live performen. "Ich bin einfach so dankbar, dass ich wieder hier sein kann", sagte die Musikerin laut Daily Mail sichtlich bewegt vor der jubelnden Menge. Ihr Auftritt strotzte vor Energie und Lebensfreude, obwohl sie sich noch mitten in ihrer Genesungsphase befindet.

Ihre positive Einstellung beeindruckt, vor allem angesichts der schwierigen Monate, die hinter ihr liegen. Jessie hat wiederholt betont, wie wichtig es für sie ist, den Moment zu genießen und nach vorne zu schauen. Sie erklärte, dass die Perspektive entscheidend sei und sie versuche, immer das Beste aus ihrer Situation zu machen. Die Musikerin, die einst mit Hits wie "Price Tag" international bekannt wurde, scheint fest entschlossen, ihrem Publikum trotz aller Herausforderungen zu zeigen, dass sie weiterhin vorwärtsgeht – musikalisch wie auch persönlich.

Getty Images Jessie J, Juni 2025

Instagram / jessiej Chanan Colman und Jessie J mit Sky, Dezember 2024

Instagram / jessiej Jessie J, Sängerin