Brustkrebs: Jessie J muss ein zweites Mal operiert werden

Jessie J (37) muss aufgrund ihrer Brustkrebserkrankung erneut operiert werden. Vor dem Eingriff gibt die Musikerin einen ehrlichen Einblick in ihre Gefühlswelt. "Ich fühle mich gut! Ich fühle mich natürlich immer noch ... Ich fühle mich, als befände ich mich mitten in einem Sturm, aber ich achte einfach darauf, dass mein Regenschirm aufgespannt ist", erklärt sie in einem Interview mit Capital XTRA. In ein paar Wochen stünde die OP an – doch Jessie versuche positiv zu denken. "Die Perspektive ist entscheidend", erläutert sie zu ihrer Erkrankung.

Erst kürzlich kehrte Jessie nach ihrer ersten Operation auf die Bühne zurück. Am vergangenen Samstag trat sie beim Festival Radio 2 In The Park in Chelmsford, Essex, auf und sprach dabei auch über ihre gesundheitliche Verfassung. "Einige von euch wissen es vielleicht, andere vielleicht nicht, aber ich hatte heute vor 11 Wochen eine Brustkrebsoperation", eröffnete die "Price Tag"-Interpretin ihren Fans auf der Bühne. Schon bald steht Jessies zweite Operation an – wann sie danach zurück auf die Stage kann, wird sich zeigen. Ihre US-Tour ist fürs Erste auf April 2026 verschoben.

Auch wenn Jessie versucht, stark zu sein, hat auch sie Tage, an denen ihr alles zu viel wird. Besonders schwer für sie zu akzeptieren sei die Tatsache, dass die Krebserkrankung ihr Zeit mit ihrem kleinen Sohn Sky raubt, den sie im Mai 2023 mit ihrem Partner Chanan Colman bekam. "Ich fühle mich, als hätte der Krebs mir Erinnerungen mit meinem Sohn gestohlen", räumte die 37-Jährige in dem Podcast "Great Company" ein. Doch gleichzeitig erklärte die Sängerin auch, wie ihr Kind und ihr Partner ihr in dieser schweren Zeit Kraft geben.

Instagram / jessiej Jessie J, Sängerin

Instagram / jessiej Sängerin Jessie J

