Teyana Taylor äußert sich zur Zahlung von 60.000 Euro an Ex

Teyana Taylor (34) hat sich dazu geäußert, dass sie ihrem Ex-Mann Iman Shumpert (35) 60.000 Euro zahlen musste. In einem Interview mit "The Breakfast Club" erklärte die Musikerin, dass dieser Betrag für sie gut angelegtes Geld sei, da es ihr Frieden bringe. "Ich habe diese Summe so schnell überwiesen, weil ich damit das Ganze hinter mir lassen konnte. Das war der beste kleine Betrag, den ich je ausgegeben habe", sagte sie. Gleichzeitig kritisierte sie jedoch, dass sie aufgrund ihres Erfolgs bestraft werde, was sie als "verrückt" bezeichnete. Teyana machte deutlich, dass sie sich nicht zum Schweigen bringen lassen werde.

Die Sängerin warf ihrem Ex-Mann außerdem vor, Details ihrer Scheidung an die Presse weitergegeben zu haben. Sie behauptete, dass negative Schlagzeilen immer dann auftauchen würden, wenn sie gerade Erfolge feiere. Besonders sauer stößt ihr auf, dass sie sich in den sozialen Medien immer wieder gezielt provoziert fühle. In einem Instagram-Live-Video äußerte sie im März unter anderem, dass sie ihren Ex-Mann sogar während und nach der Scheidung geschützt habe. Sie warf ihm vor, sie bewusst öffentlich negativ darzustellen, nur um sich selbst in ein besseres Licht zu rücken.

Teyana und Iman waren seit 2016 verheiratet und haben zwei gemeinsame Töchter. Ihre Scheidung wurde 2024 vollzogen, wobei beide sich verpflichtet hatten, keine Details der Einigung preiszugeben. Ein Instagram-Video von Taylor führte jedoch zu gerichtlichen Konsequenzen. Dieser Vorfall und der darauffolgende Rechtsstreit haben den Fokus auf die schwierige Beziehung der beiden nach der Trennung gerichtet, auch wenn Taylor stets betont hat, Ruhe und Frieden für sich und ihre Familie haben zu wollen.

Anzeige Anzeige

Collage: Tibrina Hobson/Getty Images, Alberto E. Rodriguez / Getty Images Collage: Teyana Taylor und Iman Shumpert

Anzeige Anzeige

Getty Images Teyana Taylor und Iman Shumpert im Juni 2019

Anzeige Anzeige

Getty Images Teyana Taylor, Iman Shumpert und ihre Kinder Junie und Rue im Januar 2023