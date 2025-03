Läuft da etwa was zwischen Teyana Taylor und Aaron Pierre?

Teyana Taylor (34) heizt mit ihren neuesten Fotos mächtig die Gerüchteküche an! Auf Instagram teilte die US-Schauspielerin einige Schwarz-Weiß-Pics mit keinem Geringeren als dem britischen Filmstar Aaron Pierre: Im Rahmen einer Oscars-Party posieren die beiden in ihren Red-Carpet-Looks Seite an Seite und wirken dabei sichtlich vertraut. "Oscars-Nacht in Schwarz und Weiß, keine graue Ära", betitelte die Tänzerin ihren Beitrag und untermalte ihn mit einem Herz-Emoji. Aaron veröffentlichte die Bilder ebenfalls auf seinem Profil – jedoch ohne Anmerkung.

In der Kommentarspalte des Social-Media-Postings häuften sich daraufhin Spekulationen über die Verbindung der beiden Filmdarsteller. "Eine Erklärung bitte oder ich werde wütend!", forderte beispielsweise ein neugieriger Fan, und ein weiterer wollte wissen: "Schwester, seid ihr zwei zusammen? Bestätige das bitte!" Teyana kam dieser Bitte allerdings nicht nach. Dafür schwärmten Berühmtheiten wie Serena Williams (43), Carrie Bernans, Kim Kardashian (44) oder Keke Palmer (31) von den Schnappschüssen der beiden.

Zuletzt wurde Teyana noch eine Romanze mit einem anderen Hollywoodstar nachgesagt – und zwar Leonardo DiCaprio (50)! Ende Oktober wurden die Choreografin und der Titanic-Star zusammen beim Feiern auf einer New Yorker Party gesichtet. "Sie tanzten sehr eng miteinander. Sie verbrachten die ganze Nacht zusammen und waren praktisch die ganze Zeit in einer Ecke", behauptete ein Beobachter gegenüber Page Six. Dafür, dass zwischen beiden aber nicht mehr als nur Freundschaft lief, spricht jedoch Leos Beziehung zu Model Vittoria Ceretti (26).

Anzeige Anzeige

Getty Images Teyana Taylor, Filmstars

Anzeige Anzeige

Getty Images Leonardo DiCaprio, Schauspieler

Anzeige Anzeige