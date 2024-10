Leonardo DiCaprio auf geheimem Date mit Teyana Taylor?

Leonardo DiCaprio (49) soll Berichten zufolge eine spannende Nacht mit der Sängerin und Schauspielerin Teyana Taylor (33) verbracht haben. Am Sonntagabend wurden die beiden auf einer Party in New York City gesichtet, wo sie bis in die frühen Morgenstunden gemeinsam feierten. Ein Insider verriet Page Six: "Sie tanzten sehr eng miteinander. Sie verbrachten die ganze Nacht zusammen und waren praktisch die ganze Zeit in einer Ecke." Gegen drei Uhr morgens sollen Leonardo und Teyana den Club The Stafford Room gemeinsam verlassen haben.

Nur wenige Stunden zuvor wurde Leonardo beim Sushi-Essen mit seiner aktuellen Freundin Vittoria Ceretti (26) gesehen, mit der er sich seit Neuestem einen Hund teilt. Teyana, die die Party in Manhattan als Gastgeberin leitete, ist bekannt für ihre Rollen in Filmen wie dem Remake von "Weiße Jungs bringen's nicht" und "Der Prinz aus Zamunda 2". Zudem soll sie in einem kommenden Biopic die legendäre Sängerin Dionne Warwick (83) verkörpern. Obwohl der Insider keine öffentlichen Zärtlichkeiten zwischen Leonardo und Teyana beobachtete, sorgte ihre gemeinsame Zeit für Aufsehen.

Leonardo DiCaprio ist für seine auffälligen Beziehungen zu jüngeren Frauen bekannt, die alle endeten, sobald diese älter als 25 Jahre waren. Eine Ausnahme, und damit die bisher älteste seiner Partnerinnen, war das Model Gigi Hadid (29). Ihre Beziehung hielt, bis die Schönheit 27 Jahre alt wurde. Zu seinen langjährigen Beziehungen zählen unter anderem die fünf Jahre mit Gisele Bündchen (44) und ebenfalls fünf Jahre mit Bar Refaeli (39). Teyana wäre mit ihren 33 Jahren eine ungewöhnliche Wahl für Leonardo, da sie deutlich älter ist als seine bisherigen Freundinnen. Die Schauspielerin war sieben Jahre lang mit Basketball-Profi Iman Shumpert verheiratet, Mitte letzten Jahres gaben die beiden ihre Trennung bekannt.

Collage: Getty Images, Getty Images Leonardo DiCaprio und Vittoria Ceretti

Getty Images Leonardo DiCaprio im Januar 2024

