Teyana Taylor fordert Haftstrafe für ihren Ex-Mann Iman

Teyana Taylor (34) hat laut TMZ rechtliche Schritte gegen ihren Ex-Mann Iman Shumpert (34) eingeleitet. Die Musikerin und der ehemalige NBA-Spieler ließen sich nach sechs Jahren Ehe im Juni offiziell scheiden, doch der Streit ist noch nicht vorbei. Teyanas Anwälte werfen Iman vor, vertrauliche Gerichtsunterlagen über die Verteilung von Besitz und Vermögen an die Presse weitergegeben zu haben. Es geht dabei um heikle Details, wie die Vergabe mehrerer Immobilien und Autos, die während des Scheidungsprozesses geregelt wurden. Die "Dark Fantasy"-Interpretin fordert, dass Iman wegen Missachtung des Gerichts für 20 Tage inhaftiert und mit hohen Geldstrafen belegt wird.

Der Vorwurf wiegt schwer: Laut Teyana habe ihr Ex-Mann die gerichtlichen Informationen absichtlich öffentlich gemacht, um sie zu diskreditieren – auch, um die Aufmerksamkeit der Medien auf sein neues Rap-Album zu lenken. Berichte über die "angebliche" Scheidungsvereinbarung hätten Teyana einem regelrechten Shitstorm in den sozialen Medien ausgesetzt. Dabei sei die Verteilung des Eigentums nicht verhandelbar gewesen, sondern von einem Gericht entschieden worden. Teyana erhielt unter anderem vier Immobilien und einen Maybach – laut ihr ein Ersatz für ihren zerstörten Rolls Royce, der von Iman geschrottet und nie ersetzt worden sei. Auch beschuldigt sie ihren Ex, fast vier Millionen Dollar von ihrem gemeinsamen Konto abgehoben und sie mit hohen Renovierungskosten zurückgelassen zu haben.

Teyana und Iman lernten sich im Jahr 2011 auf einer Party kennen. Damals war die Sängerin noch vergeben, weshalb es zwei Jahre dauerte, bis es zwischen den beiden funkte. Dann ging alles ganz schnell: Nach nur zwei Jahren Beziehung verkündeten die "Wake Up Love"-Interpretin und der Ex-Sportler erst, dass sie ein gemeinsames Kind erwarten und dann ihre Verlobung. Im Jahr 2016 feierten sie ihre Traumhochzeit und sind mittlerweile stolze Eltern ihrer zwei Töchter Junie und Rue. Doch das Liebesglück sollte nicht halten: 2023 gaben sie ihre Trennung bekannt.

