Esther Sedlaczek schwärmt vom Sommer mit ihrem Neugeborenen

Esther Sedlaczek (39) hat den diesjährigen Sommer in vollem Maße genossen. Die Sport-Moderatorin hatte im Juli ihren dritten Nachwuchs auf der Welt willkommen geheißen – und an ihrem Glück wollte sie ihre Fans nun ausnahmsweise mal teilhaben lassen. Auf Instagram teilt Esther einen Schnappschuss im Freien. Sie steht vor dem Kinderwagen, posiert stolz und schaut mit einem breiten Grinsen in die Kamera. "Schlaflose Nächte und ganz viel Kaffee und trotzdem die schönste Sommerpause", kommentiert sie ihren Beitrag.

Ende Juli bestätigte Esther die tolle Neuigkeit der Geburt gegenüber Bild. Die frischgebackenen Eltern, die sechsjährige Tochter und der vierjährige Sohn freuten sich über die Geburt eines weiteren Jungen. "Wir sind als Familie sehr glücklich und alle wohlauf", berichtete die ARD-"Sportschau"-Beliebtheit.

Die Sommerpause wird für Esther aber schon in wenigen Tagen wieder vorbei sein. Wie Quotenmeter berichtete, wird sie ab September wieder ihren Job aufnehmen und auf den Bildschirmen zu sehen sein. Am Donnerstag, dem 4. September, überträgt Das Erste die WM-Qualifikationspartie zwischen Deutschland und der Slowakei. Esther wird gemeinsam mit ihrem langjährigen Kollegen Bastian Schweinsteiger (41) durch den Abend führen.

Instagram / esthersedlaczek Esther Sedlaczek, August 2025

Instagram / esthersedlaczek Esther Sedlaczek im Mai 2025

IMAGO / ActionPictures Bastian Schweinsteiger und Esther Sedlaczek, März 2025