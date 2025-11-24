Eingepackt: Esther Sedlaczek teilt erstes Foto ihres Babys

Esther Sedlaczek (40) hat auf Instagram zum ersten Mal ein Foto mit ihrem jüngsten Sohn geteilt. Eingehüllt in einer Tragehilfe trägt die Moderatorin ihr Baby eng an ihrer Brust, während sie einen Spaziergang am Rheinufer unternimmt. Mit einer Bildreihe gewährt sie einen seltenen Einblick in ihren Alltag. Neben der Aufnahme mit ihrem Baby zeigt ein weiteres Foto sie, perfekt gestylt und geschminkt, im TV-Studio der "Sportschau". Dazu kommentierte Esther die Bilder schlicht mit: "Spaziergänge und Shows" – ein Hinweis auf ihren Spagat zwischen Familienleben und Karriere.

Die Reaktionen auf den Beitrag fielen durchweg positiv aus. Fans und Follower lobten die Moderatorin für ihre Ausstrahlung und die Mischung aus intimen Momenten und beruflichem Glamour. Kommentare wie "Grandios" oder "Was für eine wundervolle und glückliche Frau" häufen sich unter dem Post. Es ist anzumerken, dass die Moderatorin ihren Alltag beeindruckend meistert: Nur drei Monate nach der Geburt ihres dritten Kindes im Juli dieses Jahres war sie bereits wieder für die ARD vor der Kamera zu sehen. Trotz ihres vollen Programms vermeidet sie es, private Details wie die Namen ihrer Kinder in die Öffentlichkeit zu tragen.

Esther ist seit 2019 verheiratet und Mutter von inzwischen drei Kindern. Ihre Tochter erblickte im selben Jahr das Licht der Welt, ihr älterer Sohn folgte 2021, und im Sommer dieses Jahres kam ein weiterer Sohn hinzu. In der Vergangenheit zeigte sich die Moderatorin immer wieder stolz beim Teilen kleiner Momente aus ihrem Familienleben, wie einem Spaziergang mit Kinderwagen. Mit ihrer offenen und sympathischen Art verbindet sie Beruf und Familie erfolgreich – eine Kombination, die bei ihren Fans großen Anklang findet.

Instagram / esthersedlaczek Esther Sedlaczek und ihr neugeborener Sohn, November 2025

Instagram / esthersedlaczek Esther Sedlaczek, August 2025

IMAGO / ActionPictures Bastian Schweinsteiger und Esther Sedlaczek, März 2025