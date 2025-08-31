Kindergartenabschied in Namibia: Anna Heiser wird emotional

Anna Heiser (35) und ihr Mann Gerald (40) stehen vor einem gewaltigen Lebenswandel: Das Ehepaar zieht in wenigen Tagen mit seinen beiden Kindern von Namibia nach Polen. Ihre Farm in Namibia haben sie bereits verkauft und leben derzeit übergangsweise in der Hauptstadt Windhoek. Nun hieß es für die Familie Abschied nehmen, denn die beiden Kinder hatten ihren letzten Tag im namibischen Kindergarten. Auf Instagram teilte Anna den Moment und schrieb dazu: "Letzter Namibia-Kindergartentag für meine Zwerge", begleitet von einem traurigen Smiley und einem Herz-Emoji.

Neben der Verabschiedung ließ es sich Anna nicht nehmen, dem Kindergartenteam zu danken. "Danke für die schönen zwei Jahre", schrieb sie ebenfalls in der gleichen Story-Sequenz. Die Familie scheint die Zeit in Namibia sehr wertgeschätzt zu haben, doch nun wartet das Abenteuer in Polen auf sie. Dort wollen die vier einen neuen Lebensabschnitt beginnen, nachdem sie die vergangenen Jahre ihr Glück auf der namibischen Farm gesucht hatten. Die Entscheidung für Polen dürfte für Anna, die ursprünglich aus diesem Land stammt, wie eine Rückkehr in die Heimat wirken. Für die Kinder ist es jedoch ein völlig neuer Start.

Das gemeinsame Leben von Anna und ihrem Mann begann im Jahr 2017 im TV – bei Bauer sucht Frau lernte sich das Paar kennen und verliebte sich ineinander. Sie starteten ihre gemeinsame Zukunft auf der Farm in Namibia: 2018 gaben sie sich das Jawort und 2021 kam ihr erstes gemeinsames Kind zur Welt. Anna teilt regelmäßig Eindrücke ihres Familienlebens auf Social Media. Dort gewährt sie intime Einblicke und teilte auch den emotionalen Weg der Entscheidungsfindung, Namibia zu verlassen, mit ihren Fans. "Manchmal tut Abschied weh, aber wir freuen uns auch auf das, was vor uns liegt", drückte sie ihre Gefühle in einem vergangenen Instagram-Post aus.

Instagram / annaheiser Anna Heiser, Influencerin

Instagram / annaheiser Anna Heiser und ihre Familie bei ihrem Auszug von der Farm in Namibia, August 2025

Instagram / annaheiser Gerald und Anna Heiser mit ihren Kindern, Juli 2025