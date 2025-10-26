Nach Umzug: Werden Anna & Gerald Heiser nach Namibia reisen?

Anna Heiser (35) und Gerald Heiser (40) haben nach ihrem Umzug von der namibischen Farm nach Polen auf Instagram klargemacht, wie es mit Besuchen im südlichen Afrika weitergeht. In einer Fragerunde wollte ein Fan wissen, ob die beiden einstigen Bauer sucht Frau-Teilnehmer bald wieder nach Namibia reisen. Anna antwortete ohne Umschweife und mit einem Scherz zum Einstieg: "Nein, wir haben ein Einreiseverbot. Nein, natürlich nicht. Wir werden natürlich nach Namibia wieder reisen."

"Wir fliegen einmal im Jahr rüber", erklärte Anna und nannte als groben Zeitraum "spätestens nächstes Jahr, wahrscheinlich Weihnachten oder Dezember", abhängig von den Plänen der Familie vor Ort. Der jährliche Rhythmus sei für sie vertraut, denn schon damals, als sie in Namibia gelebt habe, sei die Langstrecke Teil ihres Alltags gewesen: Mindestens einmal im Jahr ging es nach Europa – jetzt werde es umgekehrt laufen.

In einer anderen Fragerunde auf Social Media sprachen die beiden auch offen über ihr neues Leben in Polen. Gerald erklärte, dass er sich nach dem Umzug gut eingelebt habe und es ihm "sehr schön" gefalle. Er räumte zwar ein, dass es hin und wieder Höhen und Tiefen gebe, betonte aber: "Den Kindern geht es gut." Anna zeigte sich hingegen etwas wehmütig und gab zu: "Also, ich vermisse schon die Farm. Aber wir sind auch andererseits glücklich hier. Ich weiß nicht. Mein Mann sagt immer, dass er nicht die Farm vermisst."

Instagram / anna_m._heiser Anna und Gerald Heiser, ehemalige "Bauer sucht Frau"-Kandidaten

Instagram / annaheiser Anna und Gerald Heiser im Oktober 2025 in Polen

Instagram / annaheiser Anna Heiser und Gerald Heiser, Dezember 2024