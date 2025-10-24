Anna und Gerald Heisers neues Leben: So läuft's in Polen

Anna (35) und Gerald Heiser (40), bekannt aus Bauer sucht Frau, geben ihren Fans nun Einblicke in ihr neues Leben in Polen. In einer Instagram-Story beantworteten die beiden jetzt Fragen zu ihrem Alltag nach dem Umzug aus Namibia. Gerald erklärte, dass er sich gut eingelebt habe und es bisher "sehr schön" sei. Es gäbe zwar Höhen und Tiefen, aber er fügte hinzu: "Den Kindern geht es gut." Anna zeigt sich dagegen etwas wehmütiger: "Also, ich vermisse schon die Farm. Aber wir sind auch andererseits glücklich hier. Ich weiß nicht. Mein Mann sagt immer, dass er nicht die Farm vermisst."

Trotz ihrer Sehnsucht nach Afrika bereuen die beiden ihre Entscheidung offenbar nicht. "Namibia hat definitiv auch schöne Seiten, und es war unser Zuhause für viele Jahre, und ich vermisse einiges aus diesem schönen Land. Aber jetzt bauen wir unser Leben hier auf, und ich freue mich darauf", betont Anna. Vor allem Gerald scheint entspannt im polnischen Alltag angekommen zu sein: "Wir verbringen sehr viel Zeit draußen. Also alles top." In ihrer neuen Umgebung genießt die Familie derzeit das schöne Wetter und schätzt die Ruhe, die ihnen dort gegönnt wird.

Die Heisers hatten zuvor erzählt, dass die vergangenen Jahre für sie nicht einfach gewesen seien. Nach Kämpfen und Rückschlägen auf ihrer Farm in Namibia schloss das Paar dieses Kapitel und wagte einen Neubeginn in Europa. Anna hatte in der Vergangenheit betont, wie glücklich sie über diese Veränderung sei. Nach den Herausforderungen der letzten Jahre scheinen Anna und Gerald ihre Lebensfreude wiedergefunden zu haben. Sie nutzen die Chance, in Polen ein neues Zuhause für sich und ihre Kinder zu schaffen. Mit der Zeit dürfte auch die Wehmut nach Namibia langsam verblassen, während in Polen Schritt für Schritt ein neues Zuhause entsteht.

Instagram / annaheiser Gerald und Anna Heiser, bekannt aus "Bauer sucht Frau"

Instagram / anna_m._heiser Anna und Gerald Heiser mit ihren Kindern im März 2023

Instagram / annaheiser Anna und Gerald Heiser im Oktober 2025 in Polen