Nach Umzug: Anna Heiser gönnt sich einen Personal Trainer

Anna Heiser (35) hat jüngst einen großen Schritt in ihrem Leben gemeistert: Gemeinsam mit ihrer Familie zog die Bauer sucht Frau-Bekanntheit von Namibia nach Polen. Doch statt sich von den Herausforderungen des Umzugs ausbremsen zu lassen, widmet sich Anna nun einer neuen Aufgabe. Wie sie auf Instagram verrät, hat sie vor Kurzem begonnen, regelmäßig Sport zu treiben. "Ihr werdet es kaum glauben, aber ich bin tatsächlich auf dem Weg zum Sport, und das schon zum dritten Mal diese Woche", berichtet sie stolz. Um am Ball zu bleiben, hat sie sich sogar Unterstützung geholt und trainiert zusammen mit einem Personal Trainer.

"Ich habe mir vorgenommen, das in Europa zu machen, aber nicht ganz an mich geglaubt, da all meine Sportoutfits noch mit dem Container unterwegs sind", gibt die Reality-Darstellerin ehrlich zu. Trotz ihrer eigenen Zweifel beweist sie, dass sie über ihren Schatten springen kann. "Da ich null Durchhaltevermögen habe, trainiere ich mit einem Trainer", ergänzt sie. Das Ergebnis? Mehr Energie und ein körperlicher Ausgleich, der ihr in dieser Umzugsphase sichtlich guttut.

Bereits vor wenigen Tagen hatte Anna ein kleines Update mit ihren Fans geteilt und dabei offen zugegeben, dass es ihr und Gerald endlich wieder besser geht. "Seht ihr es auch? Unser Strahlen kommt zurück", schrieb die ehemalige Kuppelshow-Kandidatin auf Instagram. Nach Jahren voller Kämpfe und Rückschläge sei die Leichtigkeit langsam wieder in ihr Leben zurückgekehrt. Besonders dankbar zeigte sie sich dabei für die Unterstützung von oben: "Danke, lieber Gott, dass du uns führst, uns die richtigen Menschen schickst und über uns wachst."

Instagram / annaheiser Anna Heiser, TV-Bekanntheit

Instagram / annaheiser Anna Heiser, TV-Bekanntheit

Instagram / annaheiser Gerald und Anna Heiser im September 2025