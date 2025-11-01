Farmstress ade: Anna und Gerald Heiser blühen in Polen auf

Anna Heiser (35) und ihr Mann Gerald Heiser (40) haben in den letzten Monaten eine große Veränderung durchgemacht. Das Reality-TV-Paar entschied sich, seinen bisherigen Lebensmittelpunkt in Namibia aufzugeben und nach Polen zu ziehen, um dort ein neues Kapitel zu beginnen. Der Umzug bedeutete auch den Verkauf der Farm, die lange Zeit das Zuhause der Familie war. Nun meldet sich Anna auf Instagram zu Wort und gibt ein Update zu ihrem Familienleben: "Heilungsprozess. Wir bekommen so viele Nachrichten von euch, in denen ihr schreibt, dass wir 'aufblühen'." Offenbar spüren nicht nur ihre Anhänger, sondern auch die Heisers selbst, dass Polen der Familiendynamik guttut.

In ihrem emotionalen Beitrag geht die Influencerin darauf ein, wie sehr das frühere Leben in Namibia sie belastet hatte. "Wir haben selbst gar nicht bemerkt, wie sehr uns die Farm, der ständige Stress und der fehlende Einfluss auf all die Geschehnisse dort Schritt für Schritt kaputtgemacht haben", schreibt sie. Der Druck, den Traum vom Farmleben aufrechtzuerhalten, habe sie immer wieder herausgefordert. In Polen scheint sich der Fokus der Familie nun verändert zu haben. Anna beschreibt den aktuellen Zustand der Heisers als eine Phase der Genesung: "Doch jetzt sind wir wieder da. Und wir heilen."

Bereits vor einer Woche hatten Anna und Gerald in einer Instagram-Story offen über ihr neues Leben in Polen gesprochen. Die beiden beantworteten damals Fragen aus ihrer Community und zeigten sich überraschend gelassen. Gerald betonte: "Es ist sehr schön. Den Kindern geht es gut." Die Influencerin wurde hingegen ein wenig sentimental: "Also, ich vermisse schon die Farm. Aber wir sind auch andererseits glücklich hier. Ich weiß nicht. Mein Mann sagt immer, dass er nicht die Farm vermisst." Trotzdem machten die beiden deutlich, dass sie die Entscheidung, Afrika hinter sich zu lassen, nicht bereuen.

Instagram / annaheiser Anna Heiser und Gerald Heiser, Dezember 2024

Instagram /annaheiser Anna Heiser, TV-Bekanntheit

Instagram / annaheiser Anna und Gerald Heiser, Tv-Bekanntheiten